"Какая же мерзость": Памфиловой досталось после решения ОБСЕ не отправлять наблюдателей на выборы

Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала решение Бюро по правам человека и демократически институтам при ПА ОБСЕ не отправлять наблюдателей во время проведения выборов в Государственную думу в сентябре этого года. По словам главы ЦИК России, Москва сожалеет о принятом европейской организацией решении.

«Мы искренне надеялись, что миссия все-таки состоится. Ее участники смогли бы в полной мере оценить качество и уровень организации проведения выборов в России», - говорится в ответе Памфиловой на письмо директора Бюро Маттео Мекаччи. Кроме того, Элла Памфилова в своем обращении высказала надежду на то, что это решение будет пересмотрено.

«За последние пару лет в БДИПЧ был наработан определенный опыт по направлению сокращенных групп наблюдателей в текущих санитарных и эпидемиологических условиях. При этом состав комиссии Бюро, приглашенной в Россию, существенно превосходит эти группы», - добавила глава ЦИК.

Примечательно, что россияне на эти новости отреагировали по-разному. Кто-то, к примеру, откровенно доволен тем, что на выборах в сентябре в стране не будет международных наблюдателей, поскольку они якобы только и ищут повод для негатива. Другие граждане, очевидно, лояльные к действующей власти, отмечают, что Запад таким образом заранее готовится к тому, чтобы признать выборы в Госдуму недействительными. Есть и те, кто откровенно критикует Памфилову и российскую избирательную систему, особенно на фоне давления на оппозицию и внесения изменений в выборы, которые, как считают сочувствующие оппозиционерам россияне, помогут партии власти добыть необходимый результат.

«Чувствует после незаконного снятия с выборов Грудинина, что на западе могут не признать выборы. Теперь суетится»;

«Какая противная особа»;

«Запад уже сейчас объявил выборы нелегитимными, поэтому никакие наблюдатели им не нужны...»;

«Лучше бы они с ней не связывались»;

«Это не выборы, а цирк»;

«Какая же мерзость. Убрала камеры, запретила "экстремистам" участвовать в выборах по надуманным причинам, теперь ОБСЕ уходит впервые из выборов, ещё гордится этим, что спокойно можно вбрасывать сколько угодно, ведь "стабильность сохранена"», – возмущаются пользователи.