Белорусский правозащитник: "Это не экспорт революции, а импорт диктатуры"

«Мы были наивные»

– Как санкции повлияли и еще повлияют на режим в Белоруссии?

– Все санкции всегда имеют долгосрочное влияние. Лукашенко уже встал в позу «Что бы вы ни делали, я все равно не уйду!», поэтому на его личность они не повлияют в принципе, а на экономику они повлияют, ну и слава богу, что повлияют. Они будут иметь отложенный характер. Я не скажу, что экономические санкции эффективны сейчас. На перспективу – да, что-то будет. Сейчас пока незаметно их влияние.

– Ваши долгоиграющие мирные митинги ни к чему не привели. В чем сейчас выражается протестное движение в Белоруссии?

– Мы были наивные, мы думали, что сами протесты решат ситуацию. Но если посмотреть на опыт других стран, которые приходили к революциям через протесты, то на самом деле сами протесты не являются методом смены режимов, они являются его спусковым механизмом. Вспомнить хотя бы Румынию с Чаушеску. Протесты протестами, но поменяло ситуацию то, что его свои же убили. Вспомним Украину, обе ее революции, там протесты были, но не они выслали Януковича в Ростов. Они запустили механизм, по которому Янукович решил, что надо бежать. Последнее слово идет не за протестами. Протест это старт этапа.

Мы наивно полагали, что сами протесты что-то решат. Протест никуда не делся, он ушел с улицы внутрь: кто-то партизанит, расписывая стены, вывешивает флаги, кто-то просто сидит дома читает новости, пишет письма политзаключенным, что тоже немаловажно. Публичного протеста не видно, но он остался в душах и сердцах людей. И при каком-то триггере, какой-то эмоциональной ситуации, событии, которое эмоционально затронет белорусов, люди опять выйдут и уже в большем количестве, потому что за время этого затишья люди еще больше озлобились. В случае новых протестов я бы очень советовал и чиновникам и милиции бежать – люди озлоблены просто капец!

– Белоруссия получила от России вторую половину кредита на 1 млрд $. Как белорусы смотрят на эти транши – как на поддержку режима?

– Это издевательство со стороны Путина. Раньше он регулярно выдавал Белоруссии в год порядка 3 млрд $ наличностью, не считая дешевые нефть, газ и т.д. А в этот раз Лукашенко полетел еще в ноябре к Путину, он пообещал Лукашенко 1,5 млрд $, что само по себе очень мало и Лукашенко явно не хватит для поддержания штанов. И первый транш в 500 млн $ так и не попал – он пошел на рефинансирование долгов. Т.е. эти деньги остались в России, но Белоруссия за них заплатит проценты. Лукашенко в руках эти деньги не подержал, но уже за них должен. Говорилось же как? Да, мы очень быстро поможем Белоруссии, 1,5 млрд $ пожалуйста! Но второй транш только в июле 500 млн $, а до этого Лукашенко несколько раз прилетал и явно, что он просил «Ну дай еще 500, ну дай еще 500, ну дай 3 млрд». Это такое издевательство над Лукашенко, типа «Саша, а чего это я тебе буду давать, ты мне сейчас ботинки лизать будешь и бесплатно».

– Самый важный итог годовщины выборов, которые спровоцировали протесты в Белоруссии?

– Главное, что белорусы впервые и настолько массово заявили про свою субъектность во внутренней и внешней политике. Протесты тоже для Белоруссии не что-то исключительное, они шли очень долго и постоянно, но тот масштаб, который сейчас появился. Когда я наблюдал за оршанскими протестами, по социальному составу это было что-то невероятное: люди с высшим образованием и люди с птушным (из профтехучилищей) образованием выходили на эти протесты и стояли рядом. Вот такой общественной активизации Беларусь не знала еще никогда. Орша, откуда я, отличалась своими протестными настроениями, так в 91-м году у нас заблокировали железную дорогу рабочие. Но даже те, кто участвовал в блокаде 91-го, говорят, что в 2020 году протестующих стало гораздо больше. Произошел очень мощный импульс к активизации общества. И если этот импульс не затеряется, белорусское общество будет просто прекрасно. Это будет общество, в котором чиновники будут нанятыми людьми, а не хамоватыми панчиками, хозяевами жизни. И в те дни пика мирных протестов, 16 августа, когда никого не били и особо не задерживали у них были глаза испуганных кроликов. В свое время у меня отец держал кроликов и когда их ведут на забой – такие же глаза я видел у наших чиновников. Они испугались и очень будет хорошо, если чиновники поменяются, а этот взгляд в разговоре с обществом останется. Чиновник это наемное лицо – не более того. Он должен понимать, он должен трепетать перед своим работодателем, перед обществом. Если это сохранится, если мы сможем это удержать, это государство просто семимильными шагами пойдет вперед.

Все будет хорошо! Если Беларусь все-таки быстро избавится от Лукашенко, мы станем очень быстроразвивающимся государством. Тут такой потенциал открылся у общества за это время, если он не подавится, то это будет просто мгновенный рост государства. Все у нас будет хорошо.