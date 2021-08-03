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В рунете появится карта правозащитных инициатив, чтобы люди могли быстрее найти помощь

Созданием базы данных занимается Московская Хельскинкская группа

Фото: Московская Хельсинкская группа

Первые 40 правозащитных приемных уже внесены на карту регионов, которая будет пополняться на сайте Московской Хельсинкской группы (МХГ). Об этом пишет Агентство социальной информации.

Далее этот атлас помощи будет пополняться новыми точками организаций, которые готовы будут войти в реестр, созданный МХГ.

На странице проекта установлены фильтры по регионам, а также специфике помощи, которую может оказать правозащитная организация.

Сейчас в профильном списке значится защита прав людей с инвалидностью, мигрантов, трудящихся, студентов, заключенных, детей, наркопотребителей, призывников, военнослужащих, участников и организаторов митингов. Отдельный профиль касается экологии.

Пользуясь картой, граждане смогут быстрее сориентироваться в разнообразии НКО, чтобы вовремя обратиться за необходимой помощью.

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