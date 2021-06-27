Королева правозащитников

Детство будущей известной правозащитницы Людмилы Алексеевой пришлось на самый разгар сталинских репрессий: в 1937 году в доме, где она жила, были арестованы жильцы 29 квартир. Ее отцу Михаилу Славинскому только чудом удалось избежать ареста, хотя он успел по доносу побывать под следствием.

Из коммунистов в диссиденты

Согласно мемуарам Алексеевой, почти 300 сослуживцам отца повезло значительно меньше: многие были расстреляны или сгинули в лагерях. Но тогда 10-летняя девочка считала, что это в порядке вещей, и не задавала вопросов. Возможно, интуитивно подражая старшим, которые вели себя осторожно и не обсуждали ковровые аресты. Она успела побывать комсомолкой и даже комсоргом на истфаке МГУ, там же вступила в КПСС.

В самый разгар процессов над писателями Андреем Синявским, Юлием Даниэлем, журналистом Александром Гинзбургом и поэтом Юрием Галансковым Алексеева не осталась в стороне, а стала открыто выступать в защиту диссидентов, за что в 1968 году ее исключили из партии. Вскоре после этого квартира Алексеевой превратилась в хранилище самиздата.

Людмила примкнула к главной тогда правозащитной организации – Московской Хельсинкской группе (МХГ). В 1977 году она оказалась под угрозой ареста из-за своих выступлений и вместе с семьей была вынуждена эмигрировать в США, где продолжила правозащитную деятельность как зарубежный представитель МХГ. В Россию она вернулась только в 1993 году.

– Мы познакомились с Людмилой Михайловной после ее возвращения в Россию, общаться стали года с 1994–1995-го, – вспоминает экс-глава движения «За права человека» Лев Пономарев, ныне, как бы странно это ни звучало, внесенный Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов. – Она приехала из США в Россию, чтобы вернуться к острой и весьма тяжелой правозащитной деятельности, хотя могла бы спокойно жить в Америке, где у нее сыновья, где у нее все было хорошо. На мой взгляд, это много говорит о ее характере.

Открытость к Путину

– Позже мы разошлись с Людмилой Михайловной, – вспоминает правозащитник, ставший заместителем Алексеевой в МХГ. – Думаю, это было правильное решение – двум медведям сложно ужиться в одной берлоге. Я создал движение «За права человека» (при Путине было признано иностранным агентом, затем ликвидировано создателем) и потом теснейшим образом с ними взаимодействовал. Самый большой вклад Алексеевой в том, что благодаря ей в России появились крупные правозащитные организации, которые работают примерно так, как аналогичные организации на Западе.

Впрочем, в начале 2000-х все начало меняться не в лучшую сторону.

– Кремль очень хитро поступил, – продолжает Лев Пономарев, все еще СМИ-иноагент. – Они устроили какой-то Гражданский форум (в ноябре 2001 года. – Ред.), Алексеева там присутствовала, Путин дарил ей цветы. Я в этом не участвовал, так как считал, что мы должны собираться на своих площадках и без участия власти. А Людмила Михайловна в каком-то смысле пошла на сотрудничество. Она проявила открытость к Путину, и многие наши коллеги сделали то же самое. Могу сказать: из этого ничего не получилось. Были открытые площадки, на которых выступали и правозащитники, и чиновники. Не знаю, может, в тот момент Путину этого хотелось. Но все это быстро сдохло.

В 2002 году Людмила Алексеева стала членом Комиссии по правам человека при президенте России, позже преобразованной в Совет по правам человека (СПЧ).

– Путин действительно относился к Алексеевой как-то особенно, – констатирует Лев Пономарев (о котором всякий раз приходится сообщать, что он – СМИ-иноагент). – И в СПЧ она играла очень большую роль. Я считаю, СПЧ был действительно полезным делом. Он до сих пор остается единственным местом, где Путин может услышать правду, хотя там уже почти никого не осталось. А в свое время там были и доклады по пыткам, и Людмила Михайловна там была королевой. И в том, что совет работал и говорил правду, ее заслуга, бесспорно, есть.

Конец лояльности

Но лояльность, проявленная к власти в начале 2000-х, постепенно стала сходить на нет.

– Чем больше проходило времени, тем сильнее Алексеева радикализировалась, – вспоминает Лев Александрович. – Она подписывала очень радикальные письма. В отличие от многих правозащитников, не смущалась политизацией. И уже не сохраняла свою лояльность. За это я ей очень благодарен.

Людмила Алексеева посещала митинги «Стратегии-31» (движение, созданное летом 2009 года. Проходило в виде акций протеста в защиту 31-й статьи Конституции по 31-м числам). Хотя ей уже было очень трудно двигаться самой – с ней всегда были помощники. Однажды – дело было под Новый год – правозащитница пришла на митинг в костюме Снегурочки, ко всеобщему восторгу собравшихся. Впрочем, ее всегда встречали аплодисментами.

– Тогда оппозиция пыталась объединяться, была идея объединиться в том числе и с Лимоновым, – вспоминает Лев Пономарев, все еще не утративший статус СМИ-иноагента. – Каспаров к этому очень активно призывал. Людмила Михайловна ходила. И потом ей предложили перенести эти митинги на Пушкинскую площадь. Сказали: «Будем согласовывать, только не на Манежной». А Лимонов встал в позу, стал скандалить – как так решили без него.

Из-за конфликта с Лимоновым в конце 2010 года Алексеева вышла из «Стратегии-31».

В 2017 году, когда Госдума преподнесла общественным организациям «сюрприз» в виде статуса иноагента, Алексеева приняла решение отказаться от иностранного финансирования. Хотя, по ее же признанию, это сильно ударило по МХГ.

– Она считала, что нужно держаться и не брать деньги за границей, – рассказывает Лев Пономарев. – МХГ до сих пор не иностранный агент.

Людмила Алексеева скончалась 8 декабря 2018 года в Москве. Проститься с ней пришли сотни людей, в том числе Владимир Путин. Тело правозащитницы было кремировано. Урна с прахом захоронена на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне, в семейной могиле.

Справка

Хельсинкская группа

МХГ, она же Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений, подписанных в том числе и СССР в Хельсинки 30 июля – 1 августа 1975 года. Соглашения включали блок обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования, право на труд, право на образование и медицинское обслуживание; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус. МХГ – старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций. Создана 12 мая 1976 года диссидентом членкором АН Армянской ССР Юрием Орловым. С мая 1996 года до конца жизни (2018 год) председателем МХГ была Людмила Алексеева.

С 1976 по 1982 год были арестованы и осуждены к разным срокам заключения или ссылки восемь членов группы, еще шестерых вынудили эмигрировать из СССР и лишили гражданства. 6 сентября 1982 года трое оставшихся на свободе участников группы объявили о прекращении работы ввиду невозможности выполнять взятые на себя обязательства. Возобновила свою деятельность в 1989 году в разгар перестройки.

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Материал вышел в издании «Собеседник+» №06-2021 под заголовком «Королева правозащитников».