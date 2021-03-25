"Пусть Попова и прививается": россияне жестко ответили главе Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала «напряженной» ситуацию с коронавирусом в России, несмотря на недавние почти победные реляции ряда чиновников о стабилизации ситуации, отмене системы QR-кодов и перевода части коечного фонда на стандартный режим работы.

«Ситуация, безусловно, пока еще остается довольно напряженной. В то же время мы фиксируем снижение еженедельных темпов прироста новых заболевших, что свидетельствует о наметившейся тенденции к стабилизации процесса», – подчеркнула глава ведомства.

Попова при этом отметила, что за последние три недели среди новых выявляемых случаев заражения коронавирусом, штамм «дельта» составил 68,8% - это является самым большим показателем за весь период медицинских наблюдений.

На данный момент, подчеркивает глава Роспотребнадзора, ключевая задача заключается в максимальном охвате населения вакцинами. «Граждане могут выбрать любую из зарегистрированных вакцин», – добавила она. Более того, согласно ее утверждениям, вакцины от COVID-19 защищают в том числе и от новых штаммов. При этом, если вакцинированный человек даже заболел, вирус в его организме не поддается мутациям, поскольку не может находиться в нем продолжительный период времени.

Примечательно, что в высказываниях Поповой и похожих заявлениях других чиновников и представителей власти, так или иначе связанных с администрированием борьбы с пандемией в России, многие продолжают видеть скрытые намеки на то, что федеральный центр все-таки рассчитывает вакцинировать максимальное количество граждан вне зависимости от их желания. Определенное раздражение в обществе вызывает и тот факт, что используемые в стране препараты до сих пор не прошли полных клинических испытаний, что не так давно лично подтвердил глава Минздрава Мурашко. Вероятнее всего, именно по этой причине на слова Поповой россияне в социальных сетях реагируют в основном негативно.

«Ну вот пусть Попова и прививается, вместе со своей бригадой роспозорнадзора»;

«Попову необходимо снять, так как это под ее руководством Россия в проблемах»;

«Скоро четвертая волна начнется»;

«При чем здесь Роспотребпозор? Вот министр здравоохранения с президентом ещё год назад говорили, что всё под контролем!»;

«А не Попова ли ситуацию напрягает?»;

«Лучше бы работу медучреждений наладила, а не языком трепала»;

«Тяжелая ситуация, поэтому открываем границы и новые авианаправления, и всех будем вакцинировать (не сами, а руками работодателей), вакцинируют-вакцинируют уже какой месяц, а при этом ужесточают условия»;

«На фоне пандемии особенно видны провалы в нашем оптимизированном здравоохранении»;

«Опять на арене Попова смешит народ», – пишут граждане.