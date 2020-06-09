Сегодня, в 19:42

"Не сидится убийце": россияне недовольны новым судом по скандальному делу Ефремова

В сентябре будет рассмотрена жалоба на приговор Михаилу Ефремову, осужденному на семь с половиной лет за смертельное ДТП

Фото: АГН "Москва"

15 сентября суд приступит к рассмотрению кассационной жалобы на приговор, вынесенный еще год тому назад в отношении известного российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы в начале июня того же года. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу суда и агентство ТАСС.

«15 сентября 2021 года Второй кассационный суд рассмотрит жалобу на приговор Михаилу Ефремову, ранее осужденному на семь с половиной лет колонии общего режима в рамках дела о смертельной аварии», – говорится в сообщении.

Каких-то деталей нового процесса пресса пока не приводит, вероятнее всего, журналисты попросту не располагают подробностями. Известно лишь, что немногим ранее во Второй кассационный суд общей юрисдикции была подана жалоба на приговор известному артисту, который к данному моменту успел отбыть 11 месяцев от общего срока заключения, назначенного судом. Примечательно, что приговор в отношении заслуженного артиста был вынесен в начале сентября 2020 года, однако спустя месяц защита актера добилась его незначительного смягчения.

Интересен и тот факт, что россияне реагируют на новый суд в рамках скандального дела Михаила Ефремова без особого энтузиазма, да и прежней поддержки, которую Михаил Олегович имел во время рассмотрения дела год назад, уже практически нет. Напротив, многие подозревают, что артист добивается смягчения наказания, однако считают подобный сценарий несправедливым.

«Есть сомнения в справедливости решения суда? Слишком гуманно?!»;

«Не сидится убийце»;

«Вот даже интересно, на что же Миша жалуется? Может на то, что, врезавшись, не доехал то тротуара и не передавил десяток прохожих?»;

«Беспокойный какой, куда рвётся то, кто-то ждёт?»;

«Жалуется на что или кого? На алкоголь или его производителей?»;

«Надеюсь, добавят от 5 до 7 лет на раздумья, и пару лет дополнительно на излечение от алко и наркозависимости! Работа на свежем воздухе и здоровый образ жизни Ефремову пойдут на пользу!»;

«То есть еще пару лет накинут?» – пишут россияне в социальных сетях. 

Ефремов рассказал о жизни в тюрьме в своем первом интервью из колонии
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 1 день назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Политика 21 минуту назад

“Вспомните про совесть". Адвокат ФБК* описал засекреченное заседание суда в цитатах

Политика 1 час назад

Зря искали тезок: Питерский ТИК отказал Вишневскому в регистрации на выборы в ЗакС

Политика 2 часа назад

Вслед за видеонаблюдением: ОБСЕ не сможет следить за думскими выборами в РФ

Общество 3 часа назад

Пока вы были на работе: 4 спортсмена сбежали от Лукашенко, у "нашистки" нашли виллу в Испании

Политика 3 часа назад

"Нужно на себя смотреть": россияне не прониклись словами Чижова об отношении ЕС к вакцинам из РФ

Общество 3 часа назад

"Надо же, проснулись!": в сети обсуждают, что власти, наконец-то, начали искать новые источники энергии, кроме нефти

Общество 4 часа назад

Получит ли "Спутник V" мировое признание? Гращенков увидел первые сдвиги

Политика 5 часов назад

Зеленский поручил усилить охрану политэмигрантов из Беларуси после убийства Шишова

Происшествия 5 часов назад

В Москве 13 человек пострадали после столкновения автобуса с грузовиком

Общество 6 часов назад

В Люберцах арестован мужчина, пытавшийся изнасиловать свою 17-летнюю дочь

Общество 6 часов назад

Виллу в Испании за 50 млн нашли у бывшего пресс-секретаря "Росмолодежи" и "Наших"

Общество 6 часов назад

"А ты за обои его ругала!" Кот Василий отогнал дикого медведя от хозяев

Общество 7 часов назад

Роскомнадзор выиграл суд у Google по блокировке видео с призывами на митинги в YouTube

Политика 7 часов назад

Апелляционный суд решает судьбу ФБК*

Политика 7 часов назад

"Посмеялся даже судья": Мать двоих детей требуют посадить в СИЗО за минутные опоздания

Общество 7 часов назад

"ЛДПР молчать не будет!" Жириновский объявил войну арбузам

Политика 8 часов назад

Памфилова поинтересовалась, почему кандидату пришлось брать питерский ТИК в осаду

Общество 8 часов назад

Ростовская область ввела жесткие ограничения для непривитых. Вакцинироваться там сложно

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика