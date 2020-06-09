"Не сидится убийце": россияне недовольны новым судом по скандальному делу Ефремова

15 сентября суд приступит к рассмотрению кассационной жалобы на приговор, вынесенный еще год тому назад в отношении известного российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы в начале июня того же года. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу суда и агентство ТАСС.

«15 сентября 2021 года Второй кассационный суд рассмотрит жалобу на приговор Михаилу Ефремову, ранее осужденному на семь с половиной лет колонии общего режима в рамках дела о смертельной аварии», – говорится в сообщении.

Каких-то деталей нового процесса пресса пока не приводит, вероятнее всего, журналисты попросту не располагают подробностями. Известно лишь, что немногим ранее во Второй кассационный суд общей юрисдикции была подана жалоба на приговор известному артисту, который к данному моменту успел отбыть 11 месяцев от общего срока заключения, назначенного судом. Примечательно, что приговор в отношении заслуженного артиста был вынесен в начале сентября 2020 года, однако спустя месяц защита актера добилась его незначительного смягчения.

Интересен и тот факт, что россияне реагируют на новый суд в рамках скандального дела Михаила Ефремова без особого энтузиазма, да и прежней поддержки, которую Михаил Олегович имел во время рассмотрения дела год назад, уже практически нет. Напротив, многие подозревают, что артист добивается смягчения наказания, однако считают подобный сценарий несправедливым.

«Есть сомнения в справедливости решения суда? Слишком гуманно?!»;

«Не сидится убийце»;

«Вот даже интересно, на что же Миша жалуется? Может на то, что, врезавшись, не доехал то тротуара и не передавил десяток прохожих?»;

«Беспокойный какой, куда рвётся то, кто-то ждёт?»;

«Жалуется на что или кого? На алкоголь или его производителей?»;

«Надеюсь, добавят от 5 до 7 лет на раздумья, и пару лет дополнительно на излечение от алко и наркозависимости! Работа на свежем воздухе и здоровый образ жизни Ефремову пойдут на пользу!»;

«То есть еще пару лет накинут?» – пишут россияне в социальных сетях.