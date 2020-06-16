"Надо же, проснулись!": в сети обсуждают, что власти, наконец-то, начали искать новые источники энергии, кроме нефти

По всей видимости, во власти всерьез отнеслись к информации, что нефть в России может закончиться через 18 лет, которая активно муссировалась весной, хотя в тот момент все это и опровергалось.

Так, правительство создает рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному переходу на альтернативные источники энергии. Куратором направления, скорее всего, станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Перед чиновниками поставлена задача разработать сценарии реформ и определить их риски. Отмечается, что рабочие группы должны будут подготовить прогноз до 2050 года и обозначить цели на горизонте 2030 года, увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.

При этом спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предупредил о зарождающейся революции в энергетике, которая приведет к смене мировых элит. По его словам, в случае, если Россия будет не готова к таким технологическим изменениям, ее экономику может ждать удар, однако они же открывают перед страной и новые возможности. По мнению Чубайса, новый переходный период не сильно отличается от промышленной революции XVIII-XIX веков. Он отметил, что нынешний процесс пройдет значительно быстрее и займет от 30 до 50 лет.