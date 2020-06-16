"Надо же, проснулись!": в сети обсуждают, что власти, наконец-то, начали искать новые источники энергии, кроме нефти
Похоже, в правительстве всерьез отнеслись к информации, что при уровне нынешней добычи нефти в России осталось на 18 лет
По всей видимости, во власти всерьез отнеслись к информации, что нефть в России может закончиться через 18 лет, которая активно муссировалась весной, хотя в тот момент все это и опровергалось.
Так, правительство создает рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному переходу на альтернативные источники энергии. Куратором направления, скорее всего, станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Перед чиновниками поставлена задача разработать сценарии реформ и определить их риски. Отмечается, что рабочие группы должны будут подготовить прогноз до 2050 года и обозначить цели на горизонте 2030 года, увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.
При этом спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предупредил о зарождающейся революции в энергетике, которая приведет к смене мировых элит. По его словам, в случае, если Россия будет не готова к таким технологическим изменениям, ее экономику может ждать удар, однако они же открывают перед страной и новые возможности. По мнению Чубайса, новый переходный период не сильно отличается от промышленной революции XVIII-XIX веков. Он отметил, что нынешний процесс пройдет значительно быстрее и займет от 30 до 50 лет.
В соцсетях также идет активное обсуждение этой новости. Вот только к общему знаменателю россияне не пришли – кто-то думает, что нефти еще хватит и нашим правнукам, а кто-то считает, что потребность в ней будет расти, а, значит, и цены не снизятся. Приводим самые интересные высказывания.
«Меня подобные новости всегда заставляют очень внимательно вглядываться в ценники АЗС», - пишет читатель.
«Какие долгосрочные перспективы? Особенно когда спрашивать уже не с кого будет. Пятилетками нынче не меряют, хоть и нанотехнологии есть. Десятилетия оно надёжнее - обещать да растрачивать инвестиции», - считает россиянин.
«О, надо же! Проснулись», - отметил москвич.
«На валежник будем переходить. Сбор пока бесплатный», - предлагает сибиряк.
«Нет, когда нефть и газ продадим полностью, вернемся на уголь», - уверен уралец.
«Печальные времена нас ждут, если ничего не делать. Только за последние несколько лет видно, как сильно изменился климат. И это только начало. Если так продолжать, то к 2050 в лучшем случае под землей жить начнем», - скептичен читатель.
«Ерунда! Потребность в нефти и газе будет только расти», - считает россиянин.
«Прогноз на 2050 год? Это шутка? Максимум, что они могут спрогнозировать - это кто будет президентом, а в экономике на неделю вперед прогноз составить не могут. Какой там 2050 год? Это же откровенная чушь», - рассуждает петербуржец.
«Да, перед выборами мы и телепорт изобретем на раз-два», - предполагает, что дело снова в пресловутых выборах в Госдуму пенсионер.