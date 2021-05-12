Нефть в России может закончиться уже через 18 лет: эксперт сделал тревожный прогноз

Глава Минприроды Александр Козлов сказал в интервью РБК, что обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа – 103 года. Но это общий баланс по больнице.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев сообщил, что при нынешнем технологическом уровне запасов нефти в стране хватит на 58 лет, из них рентабельных – на 19 лет. По его словам, газом Россия обеспечена более чем на 60 лет при любых сценариях развития экономики.

Примерно таких же цифр придерживается в отношении нашей страны и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд. Он считает, что довольно скоро Россия «исчезнет» с карты добытчиков нефти.

– Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, – предсказал принц в 2019 году.

И первое впечатление от этих выводов только одно – нынешняя власть после себя оставит «выжженную землю» в плане добычи природных ископаемых. Так где же правда, и как воспринимать слова главы Минприроды? С этими вопросами Sobesednik.ru обратился к специалисту по нефтегазовому рынку, экономическому аналитику Михаилу Крутихину.

Михаил Крутихин // Фото: стоп-кадр YouTube

– Во-первых, мне кажется, это заявление сейчас прозвучало не случайно, а чтобы опровергнуть недавние слова саудовского принца, – отметил Крутихин. – А, во-вторых, в этих словах есть хитрость.

Смотрите, есть разные категории запасов. Во-первых, имеющиеся, они делятся на те, что добывать рентабельно, и те, что добывать не рентабельно. А есть еще и возможные запасы, существование которых пока не доказано.

– Так вот если суммировать все категории запасов, то, возможно, у нас действительно нефти осталось на 59 лет. Но если не учитывать недоказанные запасы, то тогда получается, что у нас нефти осталось примерно на 18 лет.

И это не только и не столько моя оценка, по этому поводу я много разговаривал со специалистами, которые ведут учет оставшихся запасов.

Получается, что цифры, названные саудовским принцем, близки к тому, что говорят специалисты в России.

– Я не буду политизировать слова главы Минприроды, но то, что он сказал – это лукавство в чистом виде, – отметил Крутихин, – так как он не рассказывает, о каких запасах ведет речь. Причем не только с точки зрения доказанности запасов, но и с точки зрения их рентабельности.

– Потому что если какие-то запасы будут труднодобываемыми и будут стоить больше 80 долларов за баррель, то о них можно тоже забыть – никто их добывать не будет.

Какой вывод я сделал из этих слов Козлова? Никакой. Обычная болтовня государственного чиновника, так как никакой информации в его заявлении не содержится.

– А если цена на нефть с годами вырастет больше 80 долларов за баррель, труднодобываемые запасы станет рентабельно добывать?

– А кто сейчас может предсказать цену на нефть в будущем? Правильно, никто. К тому же по прогнозам с годами спрос на нефть будет падать. Так с чего бы цене на нефть расти? И, скорее всего, дорогие российские запасы никому в итоге уже будут не нужны.