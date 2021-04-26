Аналитики рассказали, когда нефть упадет до $10 за баррель

Аналитики Wood Mackenzie заявили, что цена на нефть может обвалиться до 10 долларов за баррель после перехода к «зеленой» энергетике. Об этом пишут «Известия».

Согласно опубликованному отчету консалтинговой компании Wood Mackenzie, специализирующейся на исследованиях и прогнозах в области энергетики, спрос на нефть начнет падать уже с 2023 года и примерно к 2050 году упадет на 70% по отношению к нынешнему.

По прогнозу экспертов, уже к 2030 году цена Brent опустится до $37–42, а к 2050-му дойдет до $10 за баррель.

Это может произойти из-за Парижского соглашения по климату, которое предполагает переход на «зеленые» энергоносители для борьбы с выбросами парниковых газов и сдерживание глобального потепления.

Аналитики считают, что влияющим фактором падения спроса на нефть станет электрификация транспорта и промышленности. Развитие рынка электромобилей и ужесточение мер по борьбе с глобальным потеплением, по мнению ряда экспертов, в скором времени практически полностью уничтожат рынок нефти.

Как считает аналитик «Фридом Финанс» Антон Скловец, постепенный переход на «зеленые» заменители в перспективе 10–15 лет действительно способен уменьшить спрос на нефть и нефтепродукты. «Но необходимо понимать, что реальных альтернатив нет, электромобили до сих пор на любителя, история с «электрогрузовиками» пока не получает продолжения», — заявил он.

По мнению специалистов, с развитием электрических моторов потребление топлива в транспортной сфере уменьшиться, но процесс перехода более крупных потребителей, заводов и фабрик займет больше времени.

Директор по развитию торговой платформы Overbit Азиз Кенжаев считает, что пока сектора экономики не перейдут в углеродно-нейтральные, цены на нефть будут продолжать расти.