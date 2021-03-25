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Однополая семья из скандальной рекламы "ВкусВилла" покинула Россию

В июне бурный общественный резонанс вызвала реклама в виде историй о клиентах сети, среди которых оказалась ЛГБТ-пара

Фото: Instagram

Участницы скандала, связанного с рекламой «ВкусВилла», в которой фигурировала гомосексуальная пара, уехали из России.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Instagram одной из девушек, на такой шаг они решились из-за того, что фактически остались без работы и дома. «Сейчас мне и моей семье очень нужно устроиться в Барселоне, у нас непростое время и нам нужны друзья», – рассказала участница рекламной акции.

Напомним, речь идет о подборке историй, рассказывающих о клиентах сети, среди которых фигурировала гомосексуальная пара. Реклама вызвала шумную реакцию в соцсетях, многие покупатели призвали бойкотировать магазины «ВкусВилла». Позднее компания извинилась и удалила фото с однополой семьей.

Рубрика: Общество

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