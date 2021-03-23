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"Вкусвилл" и запах дерьма

Cеть магазинов «ВкусВилл» неожиданно приобрела вкус вил, а запашок от неё пошёл и того хуже. Началось все 30 июня – совпадение или нет – в последний день Pride Month, месячника ЛГБТ

Фото: Instagram

Cеть магазинов «ВкусВилл» неожиданно приобрела, как выразился Витктор Шендерович, вкус вил, а запашок от неё пошёл и того хуже. Началось все 30 июня – совпадение или нет – в последний день Pride Month, месячника ЛГБТ.

«ВкусВилл» в рамках одной из своих рекламных акций разместил в своих же соцсетях фото семьи, состоящей из мамы, двух дочек и подружки одной из дочек. Сообщалось, что дочка с подружкой собираются пожениться, но не уточнялось, как именно.

Напомним, что в этой стране, согласно основному закону, брак есть союз между мужчиной и женщиной, а не вот это вот всё. Возможно, кто-то из героинь публикации даже год назад за него голосовал. Ну и, компания соблюла законодательство, снабдив публикацию положенным в таких случаях маркером «18+».

Тут-то и изменился вкус якобы экологически чистой продукции (да ни один условный роспотребнадзор не допустит на прилавки товар, выращенный первобытным способом!) и пошла вонь. Что, собственно, легко было спрогнозировать.

Друзья, вы живете в стране, где настойчиво спускается сверху гомофобная политика! Много ли вы помните историй, когда власть вставала на сторону ЛГБТ-активиста, даже при угрозе его жизни? Да она такие истории демонстративно игнорирует. И общество чувствует тренд.

Так что, в полном соответствии с поведенческими реакциями приматов, какахи кучно полетели как в маму, дочек и подружку, так и в сам «ВкусВилл». Причём, преимущественно от граждан, затаривающихся в «Пятёрочке». Но и некоторые клиенты «ВкусВилла» возопили, что немедленно сменят лавку. Что тоже было предсказуемо: если вы позиционируетесь как продавец продуктов для здорового питания, а в вашем онлайн-магазине есть раздел «Выбор вегана», ждите неадеквата. Ибо ваша клиентура склонна к крайностям.

Фото: Соцсети

Вместо того, чтобы спокойно пережить осаду, смириться с незначительным оттоком клиентов и дождаться, когда Явлинский вызовет огонь на себя, призвав сторонников Навального не голосовать за кандидатов его партии (хотя вот это было не очень предсказуемо), «ВкусВилл» пошёл на попятную и выступил в жанре им. Кадырова. Фото женской семьи удалил, а вместо него вывесил извинение и заявил, что это была «ошибка».

Тут за вилы взялись граждане, считающие, что они имеют отношение к ЛГБТ. С воплями: «Да сами вы ошибка!», они кинулись наводнять «Тик-Ток» гадостями про «ВкусВилл» и снимать ролики, как они жгут приобретённые там товары. То есть, часть аудитории, которую, видимо, хотели привлечь злополучной рекламой, все-таки сделала покупки в сети, что отрадно.

Печально, что тут от несчастного магазина отвернулась уже более значительная часть клиентуры, не имеющей может даже и отношения к ЛГБТ, но просто не разделяющая государственную дремучесть.

В общем, что тут сказать, когда абсолютно все стороны хороши. С другой стороны, гражданам в условиях выжженного политического поля наверное отрадно превратить поход за продуктами – не важно, в знак протеста в «Пятерочку» или в знак поддержки во «ВкусВилл» – в небольшую политическую акцию.

Теги: #Вкусвилл

Рубрика: Общество

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