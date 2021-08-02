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В США заявили о доказательствах происхождения COVID-19 в лаборатории в Ухане

В отчете республиканцев говорится, что китайские ученые при поддержке Вашингтона работали над модификацией вируса

Фото: Global Look Press

Большинство доказательств подтверждают, что вирус SARS-CoV-2 просочился из китайского исследовательского центра в Ухане. Об этом, как передает Reuters, говорится в опубликованном в понедельник отчете главного республиканца в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майка МакКола

В отчете говорится о «достаточных доказательствах» того, что ученые Уханьского института вирусологии (WIV) при поддержке американских экспертов и средств, выделенных правительствами Китая и США, работали над модификацией коронавирусов. 

«Теперь мы считаем, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник. (...) Мы также считаем, что преобладающие доказательства подтверждают, что вирус действительно просочился из WIV, и что это произошло где-то до 12 сентября 2019 года», – говорится в отчете. 

Как пишет thehill.com, МакКол призывает Конгресс США принять закон, налагающий санкции на ученых в лаборатории Ухани и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые препятствовали быстрому и эффективному реагированию на пандемию. «Это было величайшее сокрытие всех времен, в результате которого погибло более четырех миллионов человек по всему миру, и люди должны нести ответственность», – заявил МакКол. 

Республиканский отчет основан на материалах из открытых источников и делает выводы на основе косвенных отчетов. Как отмечается, лаборатория проводила исследование «повышения функциональности», в котором ученые генетически модифицируют бактерии или вирус, чтобы сделать его более заразным и изучить более эффективные профилактические меры. 

«Мы знаем, что в WIV проводились исследования по увеличению функциональности, и мы знаем, что они проводились в небезопасных условиях», – добавил МакКол.

Ранее правительство КНР заявило, что выступает против политизации расследования происхождения COVID-19, поэтому отказывается следовать второму этапу исследования, проводимого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

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