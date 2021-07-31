Проценко назвали "Доктором Менгеле" после его слов о том, что от прививки нельзя заболеть

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил РБК, что мнение о том, что можно заразиться коронавирусом из-за вакцинации, является «спекуляцией антиваксеров», но с этим оказались согласны не все россияне. Некоторые уже называют его «Доктором Менгеле».

Как рассказал медик, полноценно вакцинированным можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента вакцины, но после первой прививки люди расслабляются и подвергают себя опасности, несмотря на то, что их иммунитет еще не успел сформироваться.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», – считает Проценко.

По его мнению, разговоры о том, что нежелающих прививаться людей лишают прав, – это спекуляция. «Окей, ты антиваксер, ты сидишь дома, и возвращается сценарий марта, прекрасно работающие сервисы доставки еды, продуктов. Работаешь удаленно, если твой работодатель это позволяет, – вот они твои свободы. Но почему ради твоих свобод я должен попадать сам в группу риска, рисковать пожилыми родителями?» – пояснил врач.

В соцсетях такое заявление оценили не все.

«Доктор Менгеле уже в Думу наметил»;

«Тоже хочет как Малышева особняк в Америке! Мы уже поняли... Вот так к врачам доверие пропадает, так как они сами из-за денег что хочешь придумают...»;

«Вот бы Проценко объяснил, почему в Москве, в городе вакцинированном больше, чем любой другой город РФ, эпидемия приняла самые большие масштабы»;

«Проценко переобуется, и скажет что надо. Когда поступит команда. Он уже практически в ядре»;

«Те кто сами болели или близкие – понимают, а остальным не докажешь пока самих не коснётся»;

«Вакцинирован – заболеешь ! Заболел – не вакцинирован! Умер до? – Вовремя не сделал вакцинацию! Умер после ? – вакцина не гарантирует жизнь!» – пишут пользователи социальных сетей.

Ранее Денис Проценко заявил, что намерен изменять подход в поликлинической помощи пациентам. «Все процессы должны крутиться вокруг пациента, а не амбулаторной карты, направлений, обсуждений, консилиумов. Новые стандарты должны транслироваться из больших городов во все медучреждения России» , – сказал он.