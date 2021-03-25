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"Нас ждет вакцинный апокалипсис": россияне с тревогой восприняли новое заявление ВОЗ

Слова главы Всемирной организации здравоохранения Тердроса Гебрейесуса насторожили пользователей российских соцсетей

Фото: Global Look Press

Все достижения мировой общественности в борьбе с коронавирусной инфекцией находятся под угрозой. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тердрос Гебрейесус.

«В пяти из шести регионов мира мы фиксируем рост инфицирования коронавирусом. За последний месяц в проблемных регионах число новых случаев заражения выросло на 80%, то есть почти в два раза. Кроме того, в Африке на 80% возросли показатели смертности от COVID-19», – отметил глава Организации. 

Кроме того, Гебрейесус добавил, что росту масштабов распространения заболеваемости и повышению показателей по смертности способствует повышение мобильности и увеличение числа контактов между людьми. Среди прочих причин глава ВОЗ называет ненадлежащее применение мер социальной и санитарной безопасности.

«Все то, что было достигнуто с большим трудом, утрачено или находится под угрозой, а системы общественного здравоохранения во многих странах мира снова столкнулись с перегрузкой», - подытожил он.

Российское общество давно привыкло воспринимать любые тревожные сообщения по поводу эпидемиологической ситуации, восприняло заявление Гебрейесуса с настороженностью и тревогой. И пусть в социальных сетях россияне чаще оставляют гневные и ироничные комментарии по этому поводу, общая тревога в них все же читается.

«ВОЗ – враги человечества, главное оружие глобалистов»;

«Странно, что когда начали вакцины давать и сразу рост заболеваемости пошёл»;

«В ЕС, как и в ВОЗ, так и не желают регистрировать Спутник, а ведь сообща легче одолеть коронавирус»;

«Не спешит народ вакцинироваться, в этом вся проблема, коллективный иммунитет не получается создать»;

«Все вакцины – временное явление, и намёк простой ревакцинация каждые полгода, весь мир подсядет на иглу вакцин»;

«Можно подумать, что у них были какие-то успехи до сего момента. Учитывая, что заболеваемость по всему миру прет вверх»;

«Сколько еще это будет продолжаться?!»;

«Нас ждет вакцинный апокалипсис», – пишут россияне.

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