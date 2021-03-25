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"Макрон, нам не нужен твой пропуск!": Французы снова бунтуют против обязательной вакцинации

На одной из акции полиция применила слезоточивый газ против агрессивных митингующих

Фото: Global Look Press

Демонстрации противников обязательной вакцинации от коронавируса и санитарных пропусков проходят сейчас во многих городах Франции. Митингующие настроены агрессивно, в Париже полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает РИА Новости

«На одной из акции, которая стартовала у метро "Вилье" и движется по направлению к площади Бастилии, полиция применила слезоточивый газ после того, как толпа начала провоцировать правоохранителей. Манифестанты скандируют "Свободу!", освистывают полицию и кидают в неё бутылки», – рассказала корреспондент агентства с места событий. 

Митингующие скандируют лозунги «Диктатора – в тюрьму!», «Макрон, нам не нужен твой пропуск!».

Ранее 24 июля во Франции также проходили акции против введения санитарных пропусков для посещения баров, ресторанов, музеев, театров, концертных залов и обязательной вакцинации.

С 21 июля 2021 гражданам Франции, чтобы посещать различные заведения, от кафе до кинотеатров, придется иметь сертификат о прохождении вакцинации, отрицательный тест или подтверждение того, что человек недавно переболел коронавирусом. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, к сентябрю пройти вакцинацию должны будут все работники медицинской отрасли, а если они откажутся, то им придется уволиться. 

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