Парижская полиция применила слезоточивый газ на акции против обязательной вакцинации

Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции протеста против обязательной вакцинации и введении пропусков для посещения кафе, ресторанов и других заведений во Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал корреспондент агентства, во время движения по улицам Парижа одной из колонн митингующих группа хулиганов начала забрасывать сотрудников полиции бутылками и камнями. В ответ на эти действия правоохранители применили слезоточивый газ.

Протестующие также напали на патрульного на мотоцикле, опрокинули его на землю, после чего полицейский был вынужден убежать.

Как отмечается, сегодня в Париже проходят сразу три акции против введения санитарных пропусков для посещения баров, ресторанов, музеев, театров, концертных залов. Первая идет на площади Трокадеро, инициатором которой стал бывший вице-председатель партии «Национальный фронт» Флориана Филиппо. Второй митинг начался на площади Бастилии, затем участники демонстрации разделились на несколько колонн и пошли маршем по улицам Парижа. Еще одна группа участников протеста двинулась в сторону эспланады Инвалидов, чтобы присоединиться к медикам, протестующим против обязательной вакцинации от коронавируса.

С 21 июля 2021 гражданам Франции, для того, чтобы посещать различные заведения от кафе до кинотеатров, придется иметь сертификат о прохождении вакцинации, отрицательный тест или подтверждение того, что человек недавно переболел коронавирусом. Как заявлял президент Эммануэль Макро, к сентябрю пройти вакцинацию должны будут все работники медицинской отрасли, а если они откажутся, то им придется уволиться.