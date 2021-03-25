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"А силовики для пресечения неугодного толкования?" в Сети оценили создание Путиным комиссии по историческому просвещению

Россияне уверены, что она сформирована президентом для "зомбирования пропагандой"

Фото: Агентство "Москва"

Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению», – говорится в документе.

Председателем комиссии назначен председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.

В соцсетях есть предположение, для чего создается эта комиссия.

«Раз Путин предложил, значит точно весь советский период истории будет искажён», – считает читатель.

«Подскажите, для чего в комиссии по просвещению столько силовиков? Пресекать неугодное истолкование?» – задает риторический вопрос россиянин.

«Зомбирование пропагандой», – кратко оценил затею пенсионер.

«В народе все больше ностальгия по советскому прошлому, а значит надо его обгадить, чтобы настоящее не казалось таким гадким», – предполагает сибиряк.

«Ну, сейчас Мединский просветит народ, мало не покажется», – вздыхает москвич.

«Да... Знатные у нас специалисты в области пропаганды и контрпропаганды... Убедили же народ вакцинироваться», - вспоминает доктор.

«Ну всё, историю перепишут. Взялись основательно», – уверен студент.

«Теперь детям будут внушать про великую Россию и ужасный СССР. Святого Николая и ужасного Сталина. Маразм крепчает…» – поражен историк.
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