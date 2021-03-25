"А силовики для пресечения неугодного толкования?" в Сети оценили создание Путиным комиссии по историческому просвещению
Россияне уверены, что она сформирована президентом для "зомбирования пропагандой"
Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению», – говорится в документе.
Председателем комиссии назначен председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.
В соцсетях есть предположение, для чего создается эта комиссия.
«Раз Путин предложил, значит точно весь советский период истории будет искажён», – считает читатель.
«Подскажите, для чего в комиссии по просвещению столько силовиков? Пресекать неугодное истолкование?» – задает риторический вопрос россиянин.
«Зомбирование пропагандой», – кратко оценил затею пенсионер.
«В народе все больше ностальгия по советскому прошлому, а значит надо его обгадить, чтобы настоящее не казалось таким гадким», – предполагает сибиряк.
«Ну, сейчас Мединский просветит народ, мало не покажется», – вздыхает москвич.
«Да... Знатные у нас специалисты в области пропаганды и контрпропаганды... Убедили же народ вакцинироваться», - вспоминает доктор.
«Ну всё, историю перепишут. Взялись основательно», – уверен студент.
«Теперь детям будут внушать про великую Россию и ужасный СССР. Святого Николая и ужасного Сталина. Маразм крепчает…» – поражен историк.
Теги: #Путин, #Мединский
Рубрика: Общество