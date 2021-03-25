Шутник-озорник купидон Жириновский предложил создать вагоны для знакомства одиноких россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в российских поездах отдельные вагоны для знакомства одиноких россиян, улучшить питание в поезде и уменьшить стоимость билетов. Об этом политик рассказал входе выступления перед сотрудниками РЖД на Киевском вокзале накануне Дня железнодорожника.

«За рубежом бывают вагоны для женщин отдельно, для мужчин отдельно. А мы предлагаем, чтобы были отдельные вагоны для одиноких. Вот они едут три дня в поезде и там познакомятся. Нужны еще хорошие машинисты и хорошее питание, чтобы все это было в радость», – слова лидера ЛДПР цитирует РИА Новости.

Жириновский также добавил, что билеты на поезд должны быть дешевле, а во всех составах необходимо сделать специальные вагоны, в которых будут отдыхать дети.

В Июне Жириновский предлагал увеличить возраст детей до 30 лет. «Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», —заявил он. Старшим же поколением лидер ЛДПР предложил считать возраст от 70 лет. А среднее поколение, то есть возрастной промежуток от 35 до 70 лет, он назвал «золотым поколением». «Работайте, товарищи, кому от 35, на вас вся надежда», — добавил Жириновский.