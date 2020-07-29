"Рогозина пора пинками гнать": россияне высказались о ЧП с "Наукой" на МКС

Многострадальный российский модуль «Наука», который не без проблем вышел на орбиту, добрался до МКС и все-таки сумел пристыковаться к станции в ручном режиме, снова дал сбой. В этот раз сообщается о том, что двигатели российского модуля самопроизвольно включились, из-за чего вся станция начала неконтролируемое хаотичное движение, а исправить ситуацию удалось лишь спустя какое-то время путем включения двигателей других модулей и транспорта «Прогресс» и последующего отключения силовых установок «Науки».

Иными словами, с момента подготовки модуля к запуску до момента его стыковки с Международной космической станции случилось сразу несколько инцидентов. При этом к полноценной эксплуатации «Науки» специалисты пока еще не приступили. Теперь по факту нештатной ситуации с самопроизвольным включением двигателей российского модуля планируют провести тщательное расследование, возглавить которое должна Россия. Об этом ранее рассказал глава программы МКС в американском аэрокосмическом агентстве NASA Джоэл Монталбано, отметивший, что в расследовании также примут участие американские инженеры.

При этом Монталбано поспешил успокоить общественность, отметив, что сама станция никаких повреждений во время стыковки с «Наукой» не получила. «Мы сейчас не фиксируем никаких повреждений», – подчеркнул он. Как бы там ни было, на станции введен режим ЧП.

Примечательно, что россияне узнали о происходящем на станции исключительно благодаря постоянной трансляции, которую ведет NASA. И даже после этого госкорпорация «Роскосмос» реагировала на запросы СМИ максимально странно, не описывая никаких подробностей. Единственное, о чем сообщили журналистам, это о том, что сейчас космонавты работают над тем, чтобы перевести модуль из полетного режима в режим стыковки. Хотя позднее выступил лично глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, заявление которого тоже показалось многим странным. «На МКС порядок. Экипаж работает. И вам советую», а на вопрос одного из представителей отрасли о нештатной ситуации, Рогозин и вовсе перешел на грубости. «Все нормально, экипаж работает, не читайте дебилов», – заявил он. На реплику собеседника о том, что этих самых «дебилов» оказалось как-то много, а в их числе многие федеральные СМИ, глава Госкорпорации отвечать уже не стал.

Между тем россияне в социальных сетях реагируют на происходящее с «Наукой» куда более многословно, чем Дмитрий Рогозин. Некоторые даже требуют отставки главы «Роскосмоса».

«Летела ракета, упала в болото; какая зарплата, такая работа!»;

«У нас всё через одно место делается, даже в космосе. Просто позор...»;

«Дело даже не в Рогозине, сама система соткана из непрофессионализма и коррупции. За 20 лет правления разрушено абсолютно все. Очень грустно от того, что происходит, и эти люди спокойно продолжают работать и вредить стране»;

«Поднимите зарплату на предприятиях Роскосмоса! У нас такая текучка кадров, профи в расцвете сил вынуждены уходить на другую работу, потому что на 30-40 тысяч трудно прокормить семью»;

«Опять пиндосы виноваты. То дырки сверлят, то движки включают»;

«Роскосмос всё, умер»;

«Не в свои сани впрягся, развалил всю отечественную космонавтику. Обидно, стыдно. Позор властям!»;

«Позор, сколько было воровства в Роскосмосе при Рогозине, сколько ЧП, сколько он косячил, и все как с гуся вода, миллиарды, влитые в Роскосмос, превращаются в недоразумения и тупой пафос этого клоуна. Рогозина пора пинками гнать», – возмущаются россияне.