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96-летней ветерану ВОВ запретили выезд из страны. Ранее её оштрафовали на 20 тысяч

Перенесшую инсульт ветерана ВОВ оштрафовали на 20 тысяч и лишили права выезда. Она не может забрать вещи из хранилища

Фото: Global Look Press

В 2009 году из занимаемого здания был принудительно веселен культурный центр «Юность». Техника организации и другой реквизит поместили на склад. Теперь Федеральная служба судебных приставов ведет борьбу с 96-летней ветераном Великой Отечественной войны Розой Васильевой, которая не забирает вещи. Её штрафуют, а теперь ещё и ограничили право выезда из страны.

Как сообщает РИА Новости, суд обязал пенсионерку забрать вещи, а за неисполнение этого решения она уже была оштрафована на 20 тысяч рублей. Теперь ФССП добилась шестимесячного запрета на выезд ветерана за рубеж, который потенциально может быть продлен.

Впрочем, как объяснила агентству сиделка 96-летней пенсионерки, забрать свои вещи та просто не в состоянии: она перенесла инсульт, а родных или близких, которые бы могли сделать это вместо неё, у ветерана просто нет.

В ФССП тем не менее настаивают, что документальных подтверждений того, что ветеран ВОВ не в состоянии забрать свои вещи, у них нет. В Дрогомиловском отделе судебных приставов обещают добиться продления санкций против пенсионерки.

Рубрика: Общество

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