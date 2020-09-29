Станислав Белковский: "Северный поток-2" – вопрос самолюбия Владимира Путина

Почему США передумали

Обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, какую роль в завершении работ сыграло соглашение между Германией и США, заключенное 21 июля.

– Байден пошел на попятную?

– «Северный поток-2» (СП-2) был и остается предметом взаимоотношений, в первую очередь, США и Германии. Хотя России кажется, что она здесь играет ключевую роль. А Украине – что она играет роль существенную. Это не совсем так.

При Дональде Трампе Вашингтон считал, что европейские союзники недостаточно лояльны США, что они должны закупать американский сжиженный газ (заметьте, во всей этой фразе ни разу не появляется слово «Украина»), а не трубопроводный у России (опять Украина не появилась). То есть, Украина не была аргументом и на той стадии.

На той стадии аргументом было: если США фактически оплачивают безопасность Евросоюза в рамках НАТО, то Европе надо покупать американский газ. Такова была позиция Трампа, поэтому он и был категорически против достройки СП-2.

Когда к власти пришел Джозеф Байден, выяснилось, что евроатлантическое единство и нерушимая дружба между США и ЕС дороже всех остальных соображений, и Германии, которая заинтересована в СП-2, дали его достроить. Германии, а не кому-то еще. Украина здесь играет третьестепенную роль.

А Россия, конечно, довольна, поскольку она была заинтересована в СП-2, хотя на каком-то этапе Владимир Путин мысленно, думаю, уже списал этот проект. Но то, что он реанимирован, что, оказывается, Россия не воспринимается как абсолютное зло, а может в контексте американо-европейского альянса восприниматься как конструктивная сила, для Кремля весьма приятно. Для самолюбия Путина решение вопроса о СП-2 было важно: мы дожали этот вопрос. То, что там звучали грозные оговорки – ну, к ним Россия уже привыкли и реагирует на это, скорее, формально, чем фактически. Обижается по должности, что называется, а не по душе.

– Разногласия-то остались. И соглашение Германии и США по СП-2, судя по всему, ничего не меняет на мировой политической арене: чуть ли не сразу после этого Америка заявила – санкции, санкции...

– Это так. Разногласия по самым разным вопросам – по правам человека, по вооружениям, по использованию запрещенного химического оружия – они никуда не делись. И технологическая блокада России, как средство ограничения ее международных амбиций, останется. Потому что с 2014-го мы живем в условиях гибридной войны, и она не окончена. А вопрос СП-2 для США – локальный и в целом на систему американо-российских отношений это не очень повлияет.

Но тем не менее это скажется в хорошем смысле на международной политике. Я за, потому что, когда Владимир Путин деневротизирован, когда ему кажется, что если с ним и не хотят дружить, то, по крайней мере, могут договариваться. Надо сказать, что он вообще был крайне оптимистичен после женевской встречи с Джозефом Байденом. И, видимо, остается оптимистичен, поскольку увидел перед собой (как он рассказывал своим близким людям) человека, с одной стороны, избавленного от высокомерия Барака Обамы, с другой – избавленного от некомпетентности Дональда Трампа. То есть, весьма подготовленного старика, с которым в принципе можно разговаривать и иметь дело. Такой Путин более готов и способен на разные компромиссы.