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Правительство хочет сделать видеоигры частью высшего образования

Киберспорт и факультативы о создании компьютерных игр могут войти в вузы с подачи правительства и "Ростелекома"

Фото: Instagram Dota 2

В российских вузах к концу 2022 года могут появиться образовательные программы, связанные с киберспортом. С такой идей выступил «Ростелеком», а в правительстве ведомство поддержали. Как пояснили «Коммерсанту» специалисты, видеоигры не только «увеличивают интерес студентов к обучению по техническим специальностям и развивают навыки коммуникаций и командной работы», но и обойдутся государству относительно недорого. 

В перспективе в «дорожной карте», утвержденной профильным вице-премьером Дмитрием Чернышенко, говорится о внедрении в институтскую программу курсов по анализу данных, разработке компьютерных игр и применению компьютерных технологий при создании кино.

Всего до 2024 года на реализацию программы планируется освоить 17,6 миллиарда рублей. Федеральная часть трансферт составит при этом чуть меньше половины — 8,6 миллиарда. Какая часть этих средств пойдет на финансирование киберспортивной отрасли и её мероприятий, в документе не раскрывается. При этом эксперты уверяют, что организация новых направлений в вузах обойдется государству «буквально в несколько десятков тысяч долларов в год».

Газета отмечает, что ещё в 2019 году правительство не оценило аналогичные идеи об обучении студентов геймдеву, интерес к теме появился в кабинете министров не так давно.

Пока что профильные курсы по созданию видеоигр есть только в питерском ИТМО, хотя на рынке в то же время востребованы квалифицированные кадры в этой сфере. В Федерации киберспорта сообщают, что уже начали сотрудничество с Высшей школой экономики, Финансовым университетом при правительстве, а также рассчитывают организовать работу с Тамбовским госуниверситетом, физкультурным НГУ и прочими. 

Теги: #киберспорт

Рубрика: Общество

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