Сегодня, в 16:32

Первые выпускники в сфере киберспорта появятся в Китае этим летом

Количество свободных рабочих мест в сфере оценивается в 500 тысяч, а в ближайшие 5 лет может увеличиться до 3,5 млн

Фото: Instagram Dota 2

Летом 2021 года в Китае появится первая группа выпускников по специальности киберспорт. Об этом пишет WEK.ru.

Как отмечается в статье, несмотря на недооценку киберспорта со стороны общественности, будущее выпускников выглядит многообещающим, поскольку в этой сфере существуют сотни тысяч рабочих мест.

По состоянию на 2021 год, в КНР зарегистрировано более 18 тысяч киберспортивных компаний. По данным консалтинговой группы iResearch, объем киберспортивного рынка Китая к концу этого года составит более $22 млрд. В Министерстве трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР отмечают, что количество свободных рабочих мест в сфере киберспорта оценивается в 500 тысяч, в ближайшие пять лет оно может увеличиться до 3,5 млн.

Программа по киберспорту в Китае была введена в учебные планы университетов и колледжей после соответствующего распоряжения Министерства образования в 2016 году. По словам соучредителя компании Tianjin Hero Sports Management и профессора из Университета связи Китая Чжэн Дуо, эта специальность разработана для удовлетворения спроса, и КНР остро нуждается в высококлассных специалистах в индустрии киберспорта. 

В конце 2020 года Владимир Путин во время всероссийского открытого урока «Помнить – значит знать», высказался о поддержке идеи развития киберспорта и помощи в проведении киберспортивных турниров в российских школах. «Всячески постараюсь сделать так, чтобы в школах, средних школах киберспорт был представлен наилучшим образом. И чтобы это привело к возможности участия наших киберспортсменов не только в региональных либо российских, но и в международных соревнованиях», – заявил глава государства. 

Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Политика 4 минуты назад

"Мэрия Москвы ведёт игру красиво": политолог назвал причину спешки Собянина с вакцинацией

Общество 20 минут назад

Коронавирус и жара: россияне назвали главврача Коммунарки "вещателем пропаганды Кремля"

Общество 53 минуты назад

"Вкусвилл" и запах дерьма

Политика 1 час назад

Мосгорсуд отказал адвокату Ивану Павлову в апелляциях по обыскам

Политика 2 часа назад

Песков прокомментировал предложение о введении европейской системы COVID-сертификатов

Без рубрики 2 часа назад

Звезды брали Канны грудью

Происшествия 2 часа назад

Планировавшего поход на Москву шамана Габышева забрали на "скорой" из зала суда

Общество 3 часа назад

«Милосердный барин продлил там что-то… Кланяться всем!»: в сети иронизируют над новой инициативой Собянина

Общество 3 часа назад

Туристы об отмене двойных ПЦР-тестов: "Наша власть в любой момент может еще подляну выкинуть"

Общество 4 часа назад

В России зафиксировали максимум вылечившихся после коронавируса с февраля этого года

Общество 4 часа назад

"Вы из психушки сбежали?" в Новоуральске ковид-диссиденты напали на пассажирку автобуса в маске

Политика 4 часа назад

"Вы сами все расшатали": россияне отчитали Лаврова после слов о попытках Запада "расшатать ситуацию"

Общество 5 часов назад

В России третий день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19

Общество 5 часов назад

"Собянина еще не скоро получится остановить": Невзоров о действиях мэра Москвы

Общество 5 часов назад

Собянин продлил срок работы летних веранд кафе, которые можно посещать без QR-кода

Политика 5 часов назад

Главный «висяк» путинской России: от Алексея Пичугина ждут показаний на Ходорковского

Общество 6 часов назад

Вылитые вакцины и уголовные дела: Как в России выглядит рынок фейковых сертификатов

Общество 8 часов назад

Роспотребнадзор предупредил о заболеваниях, которыми можно заразиться в фонтанах

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика