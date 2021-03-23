Первые выпускники в сфере киберспорта появятся в Китае этим летом

Летом 2021 года в Китае появится первая группа выпускников по специальности киберспорт. Об этом пишет WEK.ru.

Как отмечается в статье, несмотря на недооценку киберспорта со стороны общественности, будущее выпускников выглядит многообещающим, поскольку в этой сфере существуют сотни тысяч рабочих мест.

По состоянию на 2021 год, в КНР зарегистрировано более 18 тысяч киберспортивных компаний. По данным консалтинговой группы iResearch, объем киберспортивного рынка Китая к концу этого года составит более $22 млрд. В Министерстве трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР отмечают, что количество свободных рабочих мест в сфере киберспорта оценивается в 500 тысяч, в ближайшие пять лет оно может увеличиться до 3,5 млн.

Программа по киберспорту в Китае была введена в учебные планы университетов и колледжей после соответствующего распоряжения Министерства образования в 2016 году. По словам соучредителя компании Tianjin Hero Sports Management и профессора из Университета связи Китая Чжэн Дуо, эта специальность разработана для удовлетворения спроса, и КНР остро нуждается в высококлассных специалистах в индустрии киберспорта.

В конце 2020 года Владимир Путин во время всероссийского открытого урока «Помнить – значит знать», высказался о поддержке идеи развития киберспорта и помощи в проведении киберспортивных турниров в российских школах. «Всячески постараюсь сделать так, чтобы в школах, средних школах киберспорт был представлен наилучшим образом. И чтобы это привело к возможности участия наших киберспортсменов не только в региональных либо российских, но и в международных соревнованиях», – заявил глава государства.