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Украина вводит двухнедельный карантин для всех прибывших из России

Правительство Украины обязало въезжающих из России и Индии проходить 14-дневную самоизоляцию

Фото: Global Look Press // Владимир Зеленский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об ужесточении противокоронавирусных мер, связанных с международными перевозками. В частности, все прибывающие в страну из России и Индии должны будут провести 14 суток на самоизоляции. 

Об этом глава украинского правительства сообщил в ходе очередного совещания кабинета министров.

Власти Украины опасаются ухудшения ситуации с ковидом из-за распространения новых штаммов болезни: «дельта» («индийский» штамм) и «лямбда» (впервые был зарегистрирован в Перу, широко распространен в Южной Америке).

Беспрепятственный въезд в Украину разрешен людям, привитым вакцинами, который было одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Российский «Спутник V» и другие отечественные препараты в их число до сих пор не входят.

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