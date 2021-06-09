Сегодня, в 8:56

Следователи считают справедливым заключение под стражу блогера Юрия Хованского

В СК считают, что Хованский не мог не понимать последствий своих действий, исполняя песню с оправданием террористов

Фото: Instagram Юрий Хованский

Следователи считают законным и справедливым заключение под стражу блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма после публикации его песни про «Норд-Ост», из-за циничности его поступка. Об этом рассказала ТАСС первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марина Парастаева.

Как рассказала Парастаева, после задержания блогера и избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу в интернете появились высказывания о несправедливости и чрезмерности такого решения. «Следует понимать, что циничное исполнение песен с оправданием терроризма является умышленным преступлением. Мы не считаем, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Хованскому является несправедливым и тем более незаконным», – заявила она. 

Первый заместитель руководителя отметила, что следователи считают, что Хованский лично знаком со свидетелями под делу и может давить на них. По версии СК, блогер хорошо владеет информационными технологиями, поэтому в случае избрания ему меры пресечения без изоляции от общества будет невозможно контролировать соблюдение им запретов. 

По словам Парастаевой, с ходатайством следствия об аресте блогера согласился представитель прокуратуры и его счел обоснованным суд. Она подчеркнула, что Хованский не мог не понимать последствия своих действий, исполняя песню с оправданием действий террористов Салмана Радуева и Шамиля Басаева.

Напомним, что блогер Юрий Хованский был задержан 9 июня в связи с делом об оправдании терроризма. Недавно друг блогера Илья Давыдов опубликовал письмо товарища, находящегося в СИЗО «Кресты». Он попросил прощения за исполненную на стриме песню про «Норд-Ост», где в цинично-ироничной манере воспевал убийство детей определенной национальности во имя одного из регионов РФ. «Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня – моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню», – завершает Хованский письмо, датированное 12 июля. Он отметил, что хотел бы принести извинения публично, но по понятным причинам не имеет доступа к своему YouTube-каналу.

Теги: #хованский

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 18 часов назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 4 дня назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 4 дня назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 5 дней назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 5 дней назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Происшествия 21 минуту назад

Ямалец пытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой

Политика 1 час назад

Братва рвется к власти через КПРФ

Расследование 3 часа назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Здоровье и дом 3 часа назад

Британские ученые назвали полезную дозу алкоголя

Общество 10 часов назад

Очередной медик призналась, что сливала вакцины от ковида в раковину

Политика 10 часов назад

Тихановская не хочет становиться президентом Беларуси

Общество 12 часов назад

"Вот и крепостное право вернули": в сети в бешенстве от того, что приставы смогут изымать загранпаспорта

Политика 12 часов назад

Насильно госпитализированная в Мурманске активистка объявила голодовку

Общество 14 часов назад

"Лучше бы графу "Против всех" вернули": в сети обсуждают возвращение национальности в паспорт

Политика 15 часов назад

"Похоже, у родственников Мишустина на Курилах назревает бизнес": в сети обсуждают заявление премьера

Общество 15 часов назад

Язык до Киева: как в разных странах решают, на каких языках говорить населению

Общество 15 часов назад

Пока вы были на работе 26 июля: Российские гимнасты взяли золото, а МакSим пришла в сознание

Общество 16 часов назад

Девятилетняя девочка подала документы для поступления в МГУ на факультет психологии

Общество 17 часов назад

"С Мишустиным и Собяниным всё плохо?" Россияне о новом побочном эффекте коронавируса

Общество 17 часов назад

Александр РАР: «Если бы «Северный поток-2» остановили, это бы означало, что Запад и Россия разошлись»

Общество 18 часов назад

Идею отбирать загранпаспорт за долги поддержали в правительстве

Политика 18 часов назад

Российский бизнес выходит из Угловки

Политика 18 часов назад

Химическая защита

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика