Следователи считают справедливым заключение под стражу блогера Юрия Хованского

Следователи считают законным и справедливым заключение под стражу блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма после публикации его песни про «Норд-Ост», из-за циничности его поступка. Об этом рассказала ТАСС первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марина Парастаева.

Как рассказала Парастаева, после задержания блогера и избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу в интернете появились высказывания о несправедливости и чрезмерности такого решения. «Следует понимать, что циничное исполнение песен с оправданием терроризма является умышленным преступлением. Мы не считаем, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Хованскому является несправедливым и тем более незаконным», – заявила она.

Первый заместитель руководителя отметила, что следователи считают, что Хованский лично знаком со свидетелями под делу и может давить на них. По версии СК, блогер хорошо владеет информационными технологиями, поэтому в случае избрания ему меры пресечения без изоляции от общества будет невозможно контролировать соблюдение им запретов.

По словам Парастаевой, с ходатайством следствия об аресте блогера согласился представитель прокуратуры и его счел обоснованным суд. Она подчеркнула, что Хованский не мог не понимать последствия своих действий, исполняя песню с оправданием действий террористов Салмана Радуева и Шамиля Басаева.

Напомним, что блогер Юрий Хованский был задержан 9 июня в связи с делом об оправдании терроризма. Недавно друг блогера Илья Давыдов опубликовал письмо товарища, находящегося в СИЗО «Кресты». Он попросил прощения за исполненную на стриме песню про «Норд-Ост», где в цинично-ироничной манере воспевал убийство детей определенной национальности во имя одного из регионов РФ. «Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня – моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню», – завершает Хованский письмо, датированное 12 июля. Он отметил, что хотел бы принести извинения публично, но по понятным причинам не имеет доступа к своему YouTube-каналу.