"Пескова с Путиным в отставку!". Граждане в резкой форме высказались в адрес пресс-секретаря президента

Всего несколько дней прошло с того момента, когда россияне, наконец, смогли услышать от представителей властей, имеющих отношение к администрированию санитарных норм и ограничений в условиях пандемии, хоть какие-то положительные новости.

Сначала было объявлено о том, что эпидемиологическая ситуация в Москве и целом по стране стабилизируется, а потому раздражавшие многих QR-коды можно отменить. А после последовали неоднократные, почти победные реляции о том, что темпы вакцинации возросли, а потому достижение цели по иммунизации населения уже не видится столь проблемным вопросом.

На этом фоне и эксперты заговорили о том, что власти всё-таки решили ослабить хватку, не желая провоцировать открытый конфликт с обществом перед парламентскими выборами, поскольку для них это может обернуться серьёзным провалом в результате протестного голосования.

При этом звучали и предупреждения о том, что обольщаться россиянам не стоит, поскольку все разговоры о стабилизации и хороших показателях, как заподозрили эксперты, могут оказаться ширмой, за которой федеральный центр скрывает негатив от населения.