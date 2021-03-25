"Пескова с Путиным в отставку!". Граждане в резкой форме высказались в адрес пресс-секретаря президента
Эксперты подозревают, что все разговоры о стабилизации ситуации с Covid-19 могут оказаться ширмой, за которой власти скрывают негатив
Всего несколько дней прошло с того момента, когда россияне, наконец, смогли услышать от представителей властей, имеющих отношение к администрированию санитарных норм и ограничений в условиях пандемии, хоть какие-то положительные новости.
Сначала было объявлено о том, что эпидемиологическая ситуация в Москве и целом по стране стабилизируется, а потому раздражавшие многих QR-коды можно отменить. А после последовали неоднократные, почти победные реляции о том, что темпы вакцинации возросли, а потому достижение цели по иммунизации населения уже не видится столь проблемным вопросом.
На этом фоне и эксперты заговорили о том, что власти всё-таки решили ослабить хватку, не желая провоцировать открытый конфликт с обществом перед парламентскими выборами, поскольку для них это может обернуться серьёзным провалом в результате протестного голосования.
При этом звучали и предупреждения о том, что обольщаться россиянам не стоит, поскольку все разговоры о стабилизации и хороших показателях, как заподозрили эксперты, могут оказаться ширмой, за которой федеральный центр скрывает негатив от населения.
Не исключено, что эта версия оказалась верной, поскольку в последнее время напор чиновников и других представителей власти во всем, что касается вакцинации, снова усилился. Косвенно подтверждают это и в Кремле.
Так, глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков недавно выступил с новой порцией заявлений, отметив, что вакцинация от коронавируса является единственным способом побороть пандемию.
«Только вакцинация и только вакцинирование конкретного количества граждан поможет нам справиться с этой заразой», – заявил представитель Кремля.
Сложно сказать, на что именно рассчитывал Песков, выдавая очередную фразу в духе «выхода нет», однако россияне отреагировали на его слова максимально агрессивно.
«Поэтому Путин предпочитает самоизоляцию и карантин для тех, кто хочет с ним встретиться».
«Лучше бы здравоохранение восстановили после оптимизации».
«Что он заладил одно и то же?»
«Я всё-таки не понимаю, почему они должны наживаться за наш счёт и ещё нас же убеждать, что нам это нужно и просто необходимо? Когда делают всё для своей выгоды».
«Хотят к осенним выборам привить как можно больше людей, поэтому в некоторых регионах начали вводить обязательную вакцинацию».
«Главный оракул – пургомёт, еженедельно добит один и тот же текст».
«Пескова с Путиным в отставку!» – возмущаются граждане в социальных сетях.
Теги: #Путин, #Песков, #вакцинация, #коронавирус
Рубрика: Общество