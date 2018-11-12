Язык до Киева: как в разных странах решают, на каких языках говорить населению
Россия судится с Украиной в ЕСПЧ, одно из обвинений – дискриминация русского языка. Со статусом языков нацменьшинств в цивилизованных государствах разбирался Sobesednik.ru
О чём речь?
Россия пожаловалась на Украину в Европейский суд по правам человека, в списке из 9 обвинений – «дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка». Наблюдатели отмечают, что это первый случай обращения России в ЕСПЧ по поводу действий другого государства.
Предмет обращения – вступивший в силу 16 июля закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законом регулируется применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории страны, он должен стать обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания.
Исключения будут касаться только частного общения и религиозных обрядов. Инициаторы закона ставят задачу развития украинского языка как «самобытного языка титульной нации», чтобы укрепить национальное самосознание украинцев, сохранить национальную культуру, традиции, обычаи и историческую память.
Между тем, как уверяют эксперты, граница между русскими и украинцами является достаточно условной, зачастую самоидентификация продиктована политическими взглядами граждан. К примеру, политолог Георгий Бовт утверждает, что по данным социологических опросов конца 2000-х единым народом с русскими себя считало более половины граждан Украины, хотя на западе таких набралось вдвое меньше.
Кого сколько?
Последняя перепись населения Украины проводилась 20 лет назад.
По её результатам в стране проживало 77,8% украинцев, 17,3% русских, 0,6% белорусов, 0,5% молдаван, 0,5% крымских татар, 0,4% болгар, 0,3% венгров, 0,3% румын, 0,3% поляков, 0,2% евреев и 1,8% граждан других национальностей.
В некоторых городах и регионах Украины меньшинства проживают компактно, а в некоторых даже не являются меньшинствами, например, в Житомире, Путивле, Измаиле русские в большинстве, а в Одессе и Мелитополе их около и более трети.
Тем не менее, закон упраздняет среднее и высшее образование на языке национальных меньшинств, хотя при наличии желающих можно создавать классы или группы с другим языком обучения, это поле деятельности национально-культурных сообществ. Языки меньшинств разрешено использовать во время культурно-развлекательных мероприятий, в театре, кино, на телевидении, радио и в печати, но строго по квотам.
Под удар попадают русскоязычные литераторы. Любые попытки ввести в стране многоязычие приравнены к попыткам насильственного свержения конституционного строя и названы преступлением, предусмотренным статьёй уголовного кодекса.
Закон о языке стал производным от принятого 1 июля Верховной Радой Украины закона о коренных народах. Он сохранил особые права для трёх национальных меньшинств Украины – крымских татар, караимов и крымчаков. Они, в отличие от русских, могут учиться за счёт государства на родных языках.
Закон определяет понятие «коренной народ» как «автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины».
Такая формулировка означает, что русские в Украине не могут считаться коренным народом, как и венгры, поляки, белорусы, греки, молдаване, евреи и другие.
А как решается этот вопрос в других странах?
США
Один государственный язык. На английском разговаривает 82,1% населения, на втором месте – испанский, являющийся родным для 10,7%, на французском говорит 0,63% американцев.
В штате Луизиана франкофоны составляют 4,6%, здесь введён французский как один из двух языков преподавания в школах. Он употребляется параллельно с английским в официальных документах.
В штатах Флорида, Нью-Мексико и Пуэрто-Рико делопроизводство ведётся на английском и испанском, работают испаноязычные телеканалы, киностудии, большинство уличных вывесок на двух языках.
В штате Гавайи два официальных языка – английский и гавайский. Им пользуется достаточно скромная доля жителей, однако язык сохраняется, на нём преподают в Гавайском университете.
Канада
Официальными языками являются английский и французский. 90% франко-канадцев, составляющих 20,6% населения страны, живёт в провинции Квебек и частично в соседних провинциях Онтарио и Нью-Брансуик. В Квебеке французский является родным для 81% жителей, это официальный язык провинции.
В соседних регионах численность квебекуа значительно меньше, однако в Онтарио французский используется как государственный язык, если доля франкофонов доходит до 10% от общей численности населения округа. В парламенте провинции работают переводчики-синхронисты.
Теперь Европа*
undefined
Бельгия
Основную часть населения составляют фламандцы – 60% и валлоны – 40%, говорящие соответственно на нидерландском и французском языках, являющихся государственными. Наряду с ними официальным языком является немецкий, используемый в восточной части страны.
Нидерланды
2 официальных языка – нидерландский и фризский, причём второй использует лишь коренное население Фрисландии.
Люксембург
3 языка – летценбурш, французский и немецкий.
Финляндия
Здесь проживает 5,4% этнических шведов, но государственных языков даже не 2, а 3 – включая саамские наречия, имеющие официальный статус в районах исторического проживания.
Ирландия
Государственные языки – ирландский и английский.
Великобритания
При государственном английском языковая политика страны направлена на развитие шотландского и гэльского наречий. Национальный язык Уэльса – валлийский, он имеет равные с английским права.
Швейцария
4 государственных языка – немецкий, на котором говорит 63,7% граждан, французский (20,4%), итальянский (6,5%) и ретороманский (0,5%). Если в этой стране взять на вооружение украинский метод, то швейцарские немцы, французы и итальянцы в сфере официального общения, образования и др. должны будут перейти на ретороманский, поскольку у каждой из этих языковых групп есть национальные государства за пределами Швейцарии.
Обратите внимание: доля носителей ретороманского языка в этой стране составляет 0,5% населения, а не 17%, как доля русских в Украине, тем не менее, этот язык является одним из государственных.
Список стран, лингвистической доктриной которых является многоязычие, можно продолжать, но надеюсь, что картина достаточно ясна. Особенно с учётом того, что приведённые выше государства являются членами той семьи народов, частью которой видит себя официально моноязычная Украина.
*20 стран мира с двумя и более официальными языками
Варыханов Станислав
Теги: #языковая политика
Рубрика: Общество