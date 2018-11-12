Язык до Киева: как в разных странах решают, на каких языках говорить населению

О чём речь?

Россия пожаловалась на Украину в Европейский суд по правам человека, в списке из 9 обвинений – «дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка». Наблюдатели отмечают, что это первый случай обращения России в ЕСПЧ по поводу действий другого государства.

Предмет обращения – вступивший в силу 16 июля закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законом регулируется применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории страны, он должен стать обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания.

Исключения будут касаться только частного общения и религиозных обрядов. Инициаторы закона ставят задачу развития украинского языка как «самобытного языка титульной нации», чтобы укрепить национальное самосознание украинцев, сохранить национальную культуру, традиции, обычаи и историческую память.

Между тем, как уверяют эксперты, граница между русскими и украинцами является достаточно условной, зачастую самоидентификация продиктована политическими взглядами граждан. К примеру, политолог Георгий Бовт утверждает, что по данным социологических опросов конца 2000-х единым народом с русскими себя считало более половины граждан Украины, хотя на западе таких набралось вдвое меньше.