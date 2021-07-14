"Вот и крепостное право вернули": в сети в бешенстве от того, что приставы смогут изымать загранпаспорта

Правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, эта мера также затронет людей, которых признали невыездными из-за неисполнения ими судебных решений. Юрист также отметил, что документы во всех случаях должны направлять в выдавший их государственный орган.

– Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения, – пояснил собеседник агентства.

Проект также вводит обязанность для всех инстанций, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного человека, довести до него эту информацию.

– В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления, – подчеркнул председатель правления АЮР.

По его словам, проект предусматривает и ряд других новаций: так, он устанавливает законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными.

– Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность, - добавил юрист.

Принятие законопроекта, по словам юриста, позволит устранить правовую неопределенность в вопросах признания заграничных паспортов недействительными.

В соцсетях данный законопроект вызвал негативные отзывы. Приводим самые интересные.

«Вот как! А разве идея изымать настолько не универсальна, что есть необходимость одобрения правительством каждого конкретного вида изымаемого?» - иронизирует читатель.

«Народ сам это попросил в песочницах 1 июля 2020 года. Всё по просьбе трудящихся!» - вспоминает голосование по Конституции на пеньках россиянин.

«А долговые ямы когда утвердят?» - задает риторический вопрос москвич.

«Ищут способ задержать бегущее научное сообщество? Или боятся, что Депардье паспорт не вернёт, если его лишить гражданства за неуплату налогов на доходы?» - в комментарии вновь сквозит неприкрытая ирония.

«У нас же давно РФ - страна беззакония. Должник - это отношение банка и частного лица. Причём здесь государство, с заведомо бесправным решением в отношении человека? Может быть, банкиры и чиновники, продвигающее это решение, еще будут и органы вырезать за долги? Это кажется нереальным и маразмом пока», - не доволен решением бизнесмен.

«Ё-моё... У меня дворец в Испании и хатка небольшая на Бали. Я безработный, должен по кредиту 100 руб. оплатить, но не могу - счета арестовали. Как теперь мне в Испанию-то попасть?! Там кот без еды, он мне этого не простит», - стебет законопроект россиянин.

«А вот и крепостное право вернулось в Россию», - считает историк.

«Наше правительство только изымать, отнимать, сажать, наказывать, увольнять может . К людям только такое отношение, как к рабам и потенциальным преступникам. Теперь ещё загранпаспорта отбирать будут. Да, страна бесправия, коллекторов и приставов. Вот всё, что дали народу», - рассержен читатель.

«Как это будет работать? В аэропорту турникет просто не прокрутится, оставляя должника в дыму Отечества?» - уточняет россиянин.

«Злите народ, злите! Получите зеркало-бумеранг! Скоро люди у приставов начнут забирать документы», - предупреждает сибиряк.

«А у Грефа, Миллера, Чубайса, якобы укравших миллиарды у российских пенсионеров изымут загранпаспорта?» - задает риторический вопрос уралец.

«Вы думаете это для тех, кто миллионы ворует? Это для тех, кто кредит не оплатил или еще какой долг», - объясняют предыдущему комментатору.

«Задолжал стране 130 рублей - не выездной. Украл миллиард - вали на все четыре стороны...» - грустно замечает житель северной столицы.