Сегодня, в 15:16

Минздрав призвал не наказывать врачей за сообщения о побочках после вакцинации

По словам замминистра здравоохранения России, надо стимулировать таких врачей, а не грозить различными санкциями

Фото: Global Look Press

Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что недопустимо вводить санкции против врачей, рассказывающих о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19, передает РИА Новости

«Хотел бы обратить внимание на еще одну распространенную, но допустимую практику – это санкции в отношении врачей, сообщающих о побочных проявлениях после иммунизации… Как раз надо стимулировать тех врачей, которые активно ведут эту работу, а не грозить санкциями за несообщение», –подчеркнул Глаголев. 

В ходе обучающего семинара по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики от COVID-19 замминистра также рассказал, что количество сообщений о побочных реакциях на вакцину у россиян достаточно невелико. 

«Сегодня, несмотря на то, что мы выходим на очень широкую иммунизацию, количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики COVID-19 достаточно невелико», – отметил он. 

Ранее сообщалось, что в Челябинске возбудили дело о распространении фейковой информации (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ) из-за комментария о вакцине против коронавируса. СМИ рассказали, что местная жительница написала в соцсетях, что якобы 80% больных ковидом в конкретной больнице были привиты. Как отмечают юристы, в 2020 году правоохранительные органы активно возбуждали дела (в том числе уголовные) за публикации в соцсетях недостоверной информации о происхождении коронавируса, количестве заболевших в конкретном населенном пункте и так далее. Всего в прошлом году было возбуждено 243 административных дела о распространении фейк-ньюс. За 6 месяцев 2021 года — еще 15. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 56 минут назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 4 дня назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 4 дня назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 4 дня назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 4 дня назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 32 минуты назад

Идею отбирать загранпаспорт за долги поддержали в правительстве

Политика 41 минуту назад

Российский бизнес выходит из Угловки

Политика 43 минуты назад

Химическая защита

Общество 56 минут назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 час назад

Бастрыкину напрямую будут докладывать о расследовании зверского убийства семьи адмирала

Общество 1 час назад

"Он должен сдать удостоверение": Скурлатов врезал Мясникову, сравнившему антипрививочников с геями

Политика 1 час назад

Политолог о блокировке 49 сайтов Навального и его сторонников: "Чего так долго ждали?"

Общество 1 час назад

"Ночь длинных ножей": Роскомнадзор начал блокировку сайтов Навального и его союзников

Общество 1 час назад

Пожилые москвичи получат от Собянина "коробку здоровья" за вакцинацию от COVID-19

Политика 2 часа назад

ОВД-Инфо хотят записать в иноагенты

Политика 2 часа назад

"Они там реально как в космосе уже": Политолог поразился новому ордену друга Путина

Происшествия 2 часа назад

Летевший в Анталью самолет сел в Домодедово из-за неисправности одного двигателя

Политика 3 часа назад

"Вот такая состязательность": Адвокату Павлову запретили общаться с его подзащитным

Политика 3 часа назад

Губернаторы Сипягин, Кожемяко, Клычков и Коновалов находятся на грани отставки

Политика 3 часа назад

Последствия снятия Грудинина: политолог предрек Кремлю большие проблемы

Политика 4 часа назад

"Надеть рубище и что-то съесть": депутат прокомментировал цифру о 50 миллионах бедных в России

Происшествия 4 часа назад

Подавший сигнал бедствия белорусский самолет сел в Домодедово

Политика 4 часа назад

Что будет делать Грудинин после отстранения от выборов? Гращенков о последствиях для Кремля

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика