Минздрав призвал не наказывать врачей за сообщения о побочках после вакцинации

Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что недопустимо вводить санкции против врачей, рассказывающих о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19, передает РИА Новости.

«Хотел бы обратить внимание на еще одну распространенную, но допустимую практику – это санкции в отношении врачей, сообщающих о побочных проявлениях после иммунизации… Как раз надо стимулировать тех врачей, которые активно ведут эту работу, а не грозить санкциями за несообщение», –подчеркнул Глаголев.

В ходе обучающего семинара по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики от COVID-19 замминистра также рассказал, что количество сообщений о побочных реакциях на вакцину у россиян достаточно невелико.

«Сегодня, несмотря на то, что мы выходим на очень широкую иммунизацию, количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики COVID-19 достаточно невелико», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Челябинске возбудили дело о распространении фейковой информации (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ) из-за комментария о вакцине против коронавируса. СМИ рассказали, что местная жительница написала в соцсетях, что якобы 80% больных ковидом в конкретной больнице были привиты. Как отмечают юристы, в 2020 году правоохранительные органы активно возбуждали дела (в том числе уголовные) за публикации в соцсетях недостоверной информации о происхождении коронавируса, количестве заболевших в конкретном населенном пункте и так далее. Всего в прошлом году было возбуждено 243 административных дела о распространении фейк-ньюс. За 6 месяцев 2021 года — еще 15.