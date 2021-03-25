Кого могут наказать за фейки о вакцинах

В Челябинске возбудили дело о распространении фейковой информации (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ) из-за комментария о вакцине против коронавируса. СМИ сообщили, что местная жительница написала в соцсетях, что якобы 80% больных Covid-19 в конкретной больнице были привиты.

Юристы международной правозащитной организации "Агора" отмечают, что в 2020 году правоохранительные органы активно возбуждали дела (в том числе уголовные) за публикации в соцсетях недостоверной информации о происхождении коронавируса, количестве заболевших в конкретном населенном пункте и так далее.

Так, в прошлом году было возбуждено 243 административных дела о распространении фейк-ньюс. За 6 месяцев 2021 года — еще 15.

Теперь, по мнению правозашитников "Агоры" активное внимание полиции и Следственного комитета будет приковано к постам о вакцинации. За что и к какой оствественности могут привлечь?

📌Статья 207.1 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации:

📍об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан;

📍о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

⚠️ Наказание — от штрафа до 700 тыс. рублей до ограничения свободы на срок до трех лет.

В примечании к статье говорится, что такими обстоятельствами признаются в том числе эпидемии, эпизоотии, а также последствия аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных бедствий и т.п. Причем состав преступления образует как заведомо ложное сообщение о событиях, так и оценка действий властей, не совпадающая с официальной. Если ваша информация противоречит пресс-релизу органов власти, значит она недостоверная, заведомо ложная.

При этом, не будет иметь значения широта распространения сведений - наказываться будет и публикация в миллионном видеоблоге, и короткое сообщение или даже репост в родительском или рабочем чате.

📌Статья 207.2 УК РФ устанавливает ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения вреда здоровью человека (ч.1 — штраф до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы до 3 лет) или смерть человека или иных тяжких последствий (штраф до 2 миллионов рублей либо лишение свободы до 5 лет).

С заведомостью и ложностью ситуация аналогичная статье 207.1, а как будет доказываться причинно-следственная связь между распространением информации и наступившими тяжкими последствиями — непонятно.

📌За действия, повлекшие массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, граждане могут быть привлечены к административной ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), предусматривающей штрафы от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Камилла Аметова.