Сегодня, в 16:58

Кого могут наказать за фейки о вакцинах

В разгар пандемии россиян судили за фейки о коронавирусе, сейчас им грозит наказание за недостоверную информацию о вакцинах

photo
Фото: @Pixabay

В Челябинске возбудили дело о распространении фейковой информации (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ) из-за комментария о вакцине против коронавируса. СМИ сообщили, что местная жительница написала в соцсетях, что якобы 80% больных Covid-19 в конкретной больнице были привиты.

Юристы международной правозащитной организации "Агора" отмечают, что в 2020 году правоохранительные органы активно возбуждали дела (в том числе уголовные) за публикации в соцсетях недостоверной информации о происхождении коронавируса, количестве заболевших в конкретном населенном пункте и так далее.

Так, в прошлом году было возбуждено 243 административных дела о распространении фейк-ньюс. За 6 месяцев 2021 года — еще 15. 

Теперь, по мнению правозашитников "Агоры" активное внимание полиции и Следственного комитета будет приковано к постам о вакцинации. За что и к какой оствественности могут привлечь?

📌Статья 207.1 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации:

📍об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан;

📍о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

⚠️ Наказание — от штрафа до 700 тыс. рублей до ограничения свободы на срок до трех лет.

В примечании к статье говорится, что такими обстоятельствами признаются в том числе эпидемии, эпизоотии, а также последствия аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных бедствий и т.п. Причем состав преступления образует как заведомо ложное сообщение о событиях, так и оценка действий властей, не совпадающая с официальной. Если ваша информация противоречит пресс-релизу органов власти, значит она недостоверная, заведомо ложная. 

При этом, не будет иметь значения широта распространения сведений - наказываться будет и публикация в миллионном видеоблоге, и короткое сообщение или даже репост в родительском или рабочем чате.

📌Статья 207.2 УК РФ устанавливает ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения вреда здоровью человека (ч.1 — штраф до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы до 3 лет) или смерть человека или иных тяжких последствий (штраф до 2 миллионов рублей либо лишение свободы до 5 лет).

С заведомостью и ложностью ситуация аналогичная статье 207.1, а как будет доказываться причинно-следственная связь между распространением информации и наступившими тяжкими последствиями — непонятно.

📌За действия, повлекшие массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, граждане могут быть привлечены к административной ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), предусматривающей штрафы от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Камилла Аметова.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 1 день назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 3 дня назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 3 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Происшествия 15 минут назад

В Москве в полиции удерживают девушку, что сняла задержание несовершеннолетней

Политика 20 минут назад

"Нам не привыкать начинать все с чистого листа": адвокат Иван Павлов о закрытии "Команды 29"

Политика 45 минут назад

"Команда 29" после признания "нежелательной" прекращает работу

Общество 1 час назад

QRепостные: как в рунете шутили про принудительные прививки и ковидные ограничения

Происшествия 15:14

Камчатку настиг смерч из самцов-комаров

Устрашающее зрелище оказалось ежегодным брачным обрядом насекомых, пояснила энтомолог

Политика 4 часа назад

Итоги недели: Нежелательными признали юристов, журналистов, QR-коды и камеры на выборах

Общество 6 часов назад

После второго за месяц ареста активистка Pussy Riot уехала из России

Общество 7 часов назад

"О, "завтраки" подвезли – каждая подачка, как оскорбление": в сети в бешенстве от новых обещаний повысить пенсии

Политика 7 часов назад

"Совсем обленились – даже "лапшу" за них придумать надо": в сети откровенно смеются над задумкой "Единой России"

Политика 7 часов назад

«За убийство в пьяном виде – домашний арест?! Вы серьезно?!»: в сети возмущены решением суда по Башкировой

Общество 8 часов назад

Новости к утру 18 июля: Пальмовая ветвь "Титана" и сохранение зноя в Москве

Политика 9 часов назад

Для Вишневского нашли еще одного тезку на выборном участке

Политика 15 часов назад

"Дымящееся ружье" президента Никсона

Общество 22 часа назад

"Что он курит?" россияне назвали главу Минздрава Мурашко "ветеринаром"

Общество 23 часа назад

"Все дело в вопросе Путину": россияне нашли "виноватых" в рекордном росте цен на бананы

Общество 1 день назад

Mash: У певицы МакSим отказывает одно легкое. Начинается сердечная недостаточность

Общество 1 день назад

Геймер выложил секретную документацию к британскому танку, сочтя что в игре его недооценили

Политика 1 день назад

Пикеты в Москве: противник ипотеки и сторонник правозащиты оказались в одном автозаке

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика