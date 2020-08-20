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Девятилетняя девочка подала документы для поступления в МГУ на факультет психологии

В 2020 году девочка окончила программу 11 классов и удачно сдала ЕГЭ

Фото: стоп-кар/1 канал

Москвичка Алиса Теплякова, в прошлом году успешно сдавшая ЕГЭ в своем восьмилетнем возрасте, в этом году подала документы для поступления в МГУ, пишет «Учительская газета».

Для получения высшего образования девочка выбрала факультет психологии, где сможет освоить профессию клинического психолога, социального педагога, специалиста по работе с девиантным поведением или профи в области психологии служебной деятельности. 

В вузе сообщили, что готовы видеть девятилетнюю девочку в статусе студентки. Отец девочки Евгений Тепляков подтвердил, что они рады с мамой будут поступлению дочери на бюджет, но готовы оплачивать в том числе и образование по контракту.

На дополнительном вступительном испытании в вуз девочка получила 48 баллов, что ниже чем у четверти участников конкурса и примерно на одном уровне с еще 25% поступающих.

47% читателей «Учительской газеты» усомнились, что такая история полезна для ребенка. Якобы так у девочки слишком рано закончится детство. 

Девочка растет в многодетной семье и является старшей из детей. В текущем году ее семилетний брат уже окончил 9 класс и сдал ЕГЭ.

Девочка внесена в Книгу рекордов России как самая юная выпускница школы.

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