В Новокуйбышевске лаборантом молочного завода стала 17-летняя девочка

Центр занятости Красноярского района в Самарской области и местный Минтруд занялись вопросом трудовой дискриминации 17-летней жительницы Новокуйбышевска.

Девушка к своим 17 годам уже имеет средне-специальное образование, но работодатели отказывают ей в трудоустройстве из-за юного возраста, хотя ТК РФ разрешает заключение трудового договора уже с 16-летним гражданином, за исключением некоторых случаев.

«Президент нашей страны говорит, что трудоустройство возможно с 16 лет, но меня почему-то в 17 с образованием и многочисленными достижениями не берут даже мыть полы в подъездах! А ведь кормить себя и оплачивать жилье как-то нужно, родители уже старые», — жаловалась девушка в упомянутые ведомства в микроблоге.

Как пишет «КП в Самаре», в итоге для подростка нашли должность лаборанта в соответствии с ее специальностью. Девушка окончила Новокуйбышевский нефтехимический техникум по специальности «Химическая технология органических веществ». С 3 сентября она работает лаборантом на молочном заводе.

В первый класс девочка пошла в возрасте 4 лет и 9 месяцев и за год освоила программу начальной школы. В 11 лет она уже заканчивала 8 класс.