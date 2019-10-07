Больше всего россиян с расстройством психики оказалось на Чукотке, меньше всего – в Чечне. Это следует из данных статистического сборника Минздрава РФ, которые приводит РИА Новости.

Как сообщается в сборнике, за 2020 год больше всего психических расстройств и расстройств поведения на 100 тысяч всего населения зарегистрировано в Чукотском автономном округе (10 012,3), в Еврейской автономной области (6437,6) и в Алтайском крае (5834,9).

Меньше всего пациентов с психическими расстройствами зарегистрировано в Чечне, там показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1555,6, в Ингушетии (1674,6), в Москве показатель составил 2005,5.

При этом, больше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя и синдромом зависимости от него, было также зафиксировано в Чукотском автономном округе (272,4), Ненецком автономном округе (176,8) и Сахалинской области (107,7).

Как уточняется в документе, всего в России за 2020 год было выявлено почти 1,2 миллиона психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя и синдромом зависимости от алкоголя.