Роспотребнадзор начал массовые проверки в кабинетах кровопускания в Чечне

Республиканский Минздрав и Росздравнадзор по поручению главы региона Рамзана Кадырова начали массовые проверки кабинетов исламской медицины в Чечне, где проводят процедуры кровопускания, сообщает «Медвестник».

Надзорные органы выявляют, что во многих организациях, предоставляющих такую услугу, отсутствуют медицинские перчатки, шприцы, иглы и другие одноразовые расходные материалы. Иногда в самих кабинетах для проведения манипуляций не проводится уборка. По словам главного специалиста Чеченской республики по кровопусканию Мухаммада-Али Харашева, оборудование используется многократно после обработки или кипячения.

В республике лечение кровопусканием «хиджама» очень популярно. Оно проводится путем нанесения надрезов и установки на их места банок-присосок, которые выкачивают из человека биологическую жидкость.

В случаях выявления нарушений специалисты Роспотребнадзора и Минздрава предупреждали владельцев заведений, что это может привести к заболеваниям клиентов, передает ИА «Грозный Информ».

Специалисты от доказательной медицины отрицают, что у кровопускания есть доказанная эффективность. Также эти процедуры могут довести до других проблем со здоровьем. «Все-таки не настолько мы ограниченные люди, чтобы в это все так верить. Все эти вещи чреваты инфекциями», — заявлял около двух лет назад главврач московской больницы №71 Александр Мясников в комментарии «Вести FM».