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В четыре отдаленных района Москвы могут провести метро после 2025 года

Не исключено, что метро появится в Можайском, Ярославском, Молжаниновском и Головинском районах столицы

Фото: Global Look Press

Московские власти не исключают проведения веток метро в Можайский, Ярославский, Молжаниновский и Головинский районы столицы по мере их развития. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

«Мы прорабатываем планы по развитию метро после 2025 года. Так, например, удаленные от метро районы Ярославский, Головинский, Молжаниновский и Можайский, согласно генплану, включают в себя возможность проведения к ним веток», – его слова передают РИА Новости

По словам Бочкарева, на сегодняшний день проектов нет, но не исключено начало строительства метро в эти районы по мере их развития.

Как пишет РИАМО, заммэра также добавил, что в планах до 2025 года намечено строительство Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. 

Ранее Собянин сообщил, что длина строящейся в Москве Троицкой линии метро составит 40 километров. На линии будут расположены станции «Крымская» (с пересадкой на одноименную станцию МЦК), «Академическая» (с пересадкой на Калужско-Рижскую линию), «Вавиловская», «Тютчевская», «Бачуринская», «Коммунарка», «Сосенки», «Ракитки» и «Десна». Всего на Троицкой линии будет 17 станций.

Теги: #Москва, #метро

Рубрика: Общество

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