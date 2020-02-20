Санкции против Wildberries в Украине объяснили продажей российской военной формы

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подписанное накануне распоряжение о внесении российской компании Wildberries в санкционный реестр обусловлено деятельностью ретейлера. Чиновник заявил, что на сайте компании можно было приобрести книги, которые национальное правительство расценивает как «антиукраинские», а также форму армии Российской Федерации.

«Российский ретейлер, в числе прочего продающий российскую пропаганду и форму российских солдат, — не будет работать в Украине. (...) Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарратив — не место в Украине», — объяснил позицию властей министр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Напомним, что подписанные накануне санкции против компании также распространяются и на её владельца Татьяну Бакальчук, которая занимает первое место среди самых богатых предпринимательниц России по версии журнала Forbes. Кроме неё под ограничения попал её супруг Владислав Бакальчук и представители топ-менеджмента маркетплейса Андрей Ревяшко и Алексей Кузменко.

Под санкциями теперь и отделения Wildberries в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане. При этом эксперты отмечают, что на международную торговлю у ретейлера пока приходится доля выручки всего в приблизительно 5%

Компания может оспорить решение украинских властей в национальных судах, а затем в Европейском суде по правам человека.