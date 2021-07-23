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Зеленский ввел санкции против самой богатой женщины России

Wildberries не успели проработать на территории Украины год и попали под санкции

Фото: Global Look Press

Светлана Бакальчук

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против российской предпринимательницы, владелицы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук. 

У бизнеса Бакальчук заблокированы все активы на территории страны, введен запрет на вывод капиталов за пределы Украины и приостановлены исполнения экономических и финансовых обязательств, пишет «Росбалт»

Wildberries начал работу на территории Украины менее года назад.

Указ о принятии перечисленных мер подписал президет Украины Владимир Зеленский.

Кроме Бакальчук в новом списке IT-директор Андрей Ревяшко и руководитель направления «Книги» в сервисе Алексей Кузменко.

Рубрика: Политика

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