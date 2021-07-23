Зеленский ввел санкции против самой богатой женщины России

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против российской предпринимательницы, владелицы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук.

У бизнеса Бакальчук заблокированы все активы на территории страны, введен запрет на вывод капиталов за пределы Украины и приостановлены исполнения экономических и финансовых обязательств, пишет «Росбалт».

Wildberries начал работу на территории Украины менее года назад.

Указ о принятии перечисленных мер подписал президет Украины Владимир Зеленский.

Кроме Бакальчук в новом списке IT-директор Андрей Ревяшко и руководитель направления «Книги» в сервисе Алексей Кузменко.