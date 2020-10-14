Выволоченная полицией без сознания из МФЦ москвичка заплатит 4 тысячи штрафа

Москвичка Валентина Муженская была признана виновной в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Речь идет о той самой женщине, которую сотрудник полиции выволок из отделения МФЦ силой.

«Суд признал виновной Муженскую и назначил штраф четыре тысячи рублей. Все ходатайства защиты были отклонены, будем подавать апелляцию»

, –сказала защитница Муженской Наталья Моисеева в комментарии «МБХ медиа».

В день задержания 25 июня на Муженскую составили протокол о нарушении антиковидных мер. По ее словам, она лишь сняла на время маску, поскольку почувствовала себя плохо.

Врачи зафиксировали на теле задержанной ушибы, ссадины и синяки.

Изначально на женщину завели уголовное дело о насилии против полицейского, но в итоге прокуратура отменила это решение.