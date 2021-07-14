Сегодня, в 18:24

"Володин – это не фамилия, это принадлежность": в сети комментируют новый фильм команды Навального

Его героем на этот раз стал спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: mskagency.ru

На YouTube-канале «Алексей Навальный» вышло расследование о спикере Госдумы Вячеславе Володине, в котором, среди прочего, показана съемка с воздуха предполагаемой дачи политика в Подмосковье. Впервые команда Навального показала ее в 2013 году, но с тех пор, как говорят расследователи, она заметно похорошела. А близкие председателя Госдумы Вячеслава Володина могли заработать почти пять миллиардов рублей на продаже земли в Москве.

«Вячеслав Володин - спикер Государственной Думы, лицо партии «Единая Россия» и четвертый человек в государстве. А по публичности, наверное, даже второй. Он понял главный принцип удержания власти: бесконечно хвали Путина и приноси ему стабильный результат «Единой России» на выборах.

На предстоящих выборах в Госдуму Володин баллотируется сам - по округу 163 в родном городе Саратове. Он будет стараться победить всеми правдами и неправдами, а перед этим обрушит на Саратов поток телевизионных сюжетов и новостных заголовков о том, какой он мудрый управленец, благотворитель, печется о народе, - говорится в релизе канала к фильму Марии Певчих и Георгия Албурова.

Не верьте ни единому его слову. Володин скрывает от вас частный самолет, богатейшую жену, бизнес, квартиры, дачи и многомиллиардный доход».

В числе прочего, в фильме про Володина команда Навального рассказала, что близкие Володина могли заработать около пяти миллиардов рублей на сделках по продаже земли в Москве, о том, что в Саратовскую область спикер Госдумы летает туда на самолете Falcon 7X и аренда каждый раз стоит 18 тысяч евро, при этом полетов за год набралось 50.

«На сегодняшний день, а до выборов осталось 2 месяца, можно уверенно говорить - никаких признаков того, что Владимир Путин принял решение о замене председателя Госдумы в новом составе, нет. Володин совершенно ясно избирается в Госдуму и, по всей видимости, становится ее председателем.

Такая артикуляция преданности, экзальтированная, я бы сказал, она работает для примерно 15-20 публичных политиков, которые такую преданность демонстрируют, повышенную лояльность, эмоциональную даже. И они сохраняются на своих позициях, несмотря на то, что они уже не очень интересны и гражданам, и избирателю, и у них нет каких-то новых идей.

Но, тем не менее, они вполне на своих местах остаются», - рассказал политолог и сотрудник Карлова университета Александр Морозов в эфире телеканала «Дождь».

Вот и соцсетях фильм вызвал широкий резонанс, во многом еще и потому, что Володин давно стал нарицательным персонажем в действующий власти и особо не любим народом.

«Людей дурачит пожилых

На улицах Саратова!

Благ он не делал никаких!

Гони черта рогатого!» - встретил фильм стихами житель Саратовской области.

«Нужна та бабушка, которая обещала палкой Володина огреть», - вспоминает известную встречу с пенсионеркой на улице Саратова москвич.

«Одну задницу возит целый самолёт, чтобы он, блин, про детские площадки трындел. Это какой-то позор», - считает пенсионер.

«Испанский стыд. Слушать мерзко. Так вылизывать с причмокиванием и любовью ещё надо уметь», - не оценил посылы Володина житель Петербурга.

«Как Володина самого не тошнит от своего подхалимства? Какой низкий человек!» - не понимает студент.

«Те, кто, как Фургал, действительно что-то делали для людей, сидят в тюрьме. А этот псевдодобродетельный филантроп – все так же при кормушке. Делайте выводы и голосуйте по-умному», - напоминает читатель.

«Володин - это не фамилия, Володин - это принадлежность», - отмечает историк.

«Чемпион среди ж..олизов среди правящей верхушки России», - считает сибиряк.

«Володин подошёл к аэропорту, и дверь автоматически открылась. «Узнала», - подумал Володин», - заканчивает анекдотом дискуссию житель столицы.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 1 день назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 день назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 1 день назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 1 день назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 2 дня назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Политика 21 минуту назад

"Санитарное дело" убивает детей Анастасии Васильевой

Общество 28 минут назад

Пока вы были на работе 23 июля: Еще одно СМИ и 5 журналистов признали иноагентами, а в Москве сменяют судей

Общество 45 минут назад

"Москва прошла пик заболеваемости": жители столицы подняли Собянина на смех после его заявления

Политика 59 минут назад

"Маразм уже": россияне врезали Лаврову за очередную отговорку и призвали его к отставке

Общество 1 час назад

"На миллионах россиян ставились опыты": Несмиян поймал главу Минздрава на признании

Общество 2 часа назад

"А за расстегнутую ширинку камеры штрафовать не будут?" В сети возмущены новым штрафом от ГИБДД

Общество 2 часа назад

Басманный суд возглавил военный судья

Общество 2 часа назад

«Скоро к дисковым телефонам вернемся»: россияне оценили новость, что кнопочные телефоны снова пользуются спросом

Общество 3 часа назад

В Москву вскоре вернется жара до +32°C, но продлится она недолго

Общество 3 часа назад

В зоне подтопления в Забайкалье оказались 2500 человек, в том числе 625 детей

Политика 4 часа назад

Сайт "Ведомостей" упал под DDoS-атакой после публикации колонки Ивана Сафронова

Общество 4 часа назад

"Даже не скрывают, что проводят опыты": россияне взбудоражены заявлением Мурашко о вакцинах

Общество 5 часов назад

Никита Кричевский: как мы сами себе нагадили со "Спутником V"

Общество 5 часов назад

Директора, вступившего в перепалку с губернатором из-за ремонта школы, отстранили

Общество 6 часов назад

Шон Пенн отказался сниматься в сериале, пока не привились все участники проекта

Общество 6 часов назад

"Пенсионный туризм": политолог раскрыл последствия выдачи пенсий гастарбайтерам

Общество 7 часов назад

"Хватит пудрить людям мозги": россияне взбесились из-за новых рекомендаций по COVID-19

Политика 8 часов назад

Крым вернулся в состав Украины. Но пока лишь на карте Олимпиады в Токио

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика