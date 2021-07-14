"Володин – это не фамилия, это принадлежность": в сети комментируют новый фильм команды Навального

На YouTube-канале «Алексей Навальный» вышло расследование о спикере Госдумы Вячеславе Володине, в котором, среди прочего, показана съемка с воздуха предполагаемой дачи политика в Подмосковье. Впервые команда Навального показала ее в 2013 году, но с тех пор, как говорят расследователи, она заметно похорошела. А близкие председателя Госдумы Вячеслава Володина могли заработать почти пять миллиардов рублей на продаже земли в Москве.

«Вячеслав Володин - спикер Государственной Думы, лицо партии «Единая Россия» и четвертый человек в государстве. А по публичности, наверное, даже второй. Он понял главный принцип удержания власти: бесконечно хвали Путина и приноси ему стабильный результат «Единой России» на выборах.

На предстоящих выборах в Госдуму Володин баллотируется сам - по округу 163 в родном городе Саратове. Он будет стараться победить всеми правдами и неправдами, а перед этим обрушит на Саратов поток телевизионных сюжетов и новостных заголовков о том, какой он мудрый управленец, благотворитель, печется о народе, - говорится в релизе канала к фильму Марии Певчих и Георгия Албурова.

Не верьте ни единому его слову. Володин скрывает от вас частный самолет, богатейшую жену, бизнес, квартиры, дачи и многомиллиардный доход».

В числе прочего, в фильме про Володина команда Навального рассказала, что близкие Володина могли заработать около пяти миллиардов рублей на сделках по продаже земли в Москве, о том, что в Саратовскую область спикер Госдумы летает туда на самолете Falcon 7X и аренда каждый раз стоит 18 тысяч евро, при этом полетов за год набралось 50.

«На сегодняшний день, а до выборов осталось 2 месяца, можно уверенно говорить - никаких признаков того, что Владимир Путин принял решение о замене председателя Госдумы в новом составе, нет. Володин совершенно ясно избирается в Госдуму и, по всей видимости, становится ее председателем.

Такая артикуляция преданности, экзальтированная, я бы сказал, она работает для примерно 15-20 публичных политиков, которые такую преданность демонстрируют, повышенную лояльность, эмоциональную даже. И они сохраняются на своих позициях, несмотря на то, что они уже не очень интересны и гражданам, и избирателю, и у них нет каких-то новых идей.

Но, тем не менее, они вполне на своих местах остаются», - рассказал политолог и сотрудник Карлова университета Александр Морозов в эфире телеканала «Дождь».

Вот и соцсетях фильм вызвал широкий резонанс, во многом еще и потому, что Володин давно стал нарицательным персонажем в действующий власти и особо не любим народом.

«Людей дурачит пожилых

На улицах Саратова!

Благ он не делал никаких!

Гони черта рогатого!» - встретил фильм стихами житель Саратовской области.

«Нужна та бабушка, которая обещала палкой Володина огреть», - вспоминает известную встречу с пенсионеркой на улице Саратова москвич.

«Одну задницу возит целый самолёт, чтобы он, блин, про детские площадки трындел. Это какой-то позор», - считает пенсионер.

«Испанский стыд. Слушать мерзко. Так вылизывать с причмокиванием и любовью ещё надо уметь», - не оценил посылы Володина житель Петербурга.

«Как Володина самого не тошнит от своего подхалимства? Какой низкий человек!» - не понимает студент.

«Те, кто, как Фургал, действительно что-то делали для людей, сидят в тюрьме. А этот псевдодобродетельный филантроп – все так же при кормушке. Делайте выводы и голосуйте по-умному», - напоминает читатель.

«Володин - это не фамилия, Володин - это принадлежность», - отмечает историк.

«Чемпион среди ж..олизов среди правящей верхушки России», - считает сибиряк.

«Володин подошёл к аэропорту, и дверь автоматически открылась. «Узнала», - подумал Володин», - заканчивает анекдотом дискуссию житель столицы.