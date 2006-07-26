ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Как ранее выяснил «Собеседник», основную прибыль за работы на Хованском кладбище получило АО «Группа компаний ЕКС» из Ярославской области. Среди прочего, столичные власти заключили с ней госконтракт в 952,5 млн рублей за полное обустройство сети ливневой канализации на этом объекте. Судя по ведомости подрядчика, компания обязалась не только обустроить дождевую канализацию и построить очистные сооружения, но и демонтировать газопровод, озеленить территорию и сделать подъездную дорогу. Торги прошли без конкурентов.

ЕКС начал активно побеждать в государственных тендерах в 2017 году - тогда президент РФ Владимир Путин назначил губернатором Ярославской области Дмитрия Миронова - выходца из ФСО и КГБ, который прежде работал охранником главы государства. Самый известный эпизод карьеры Миронова в Федеральной службе охраны связан с обеспечением безопасности Путина в его поездке на желтой Lada Kalina из Хабаровска в Читу.

Если в 2015 году компания (на тот момент называвшаяся АО «Спецремэнерго») заключила контрактов всего на 1,5 млн рублей, то в 2018-м сумма достигла уже 8 млрд, а в 2020 - 20 млрд.

С 2018 года ЕКС более 150 раз участвовал в тендерах вместе с АО «Финансовая группа Эверест». Зачастую заявки этих двух фирм подавались с разницей в две-три минуты, а разница между предложениями не превышала 1%.

Большое число таких контрактов было заключено с Мосводоканалом. Фирмы разделили между собой работы по прокладке местных трубопроводов и проектные работы на канализационных объектах.

Sobesednik.ru обращался за комментарием к представителю «Эвереста», который в разговоре признал, что фирмы действительно связаны друг с другом.

– Эта компания (ЕКС), у которой мы иногда берем заказы. <…> Работаем сознательно, пытаемся что-то сделать, - сказал он.