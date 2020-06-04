"Что вы с Собяниным несёте?" Москвичи врезали Раковой за заявление о ревакцинации
Жители столицы жалуются не столько на вакцинацию, или ревакцинацию, сколько на действия городских начальников, перегибающих, по мнению людей, палку
В Москве стартовала ревакцинация. Этот термин, о котором ещё недавно говорили едва ли не шёпотом, отныне станет привычным для жителей столицы. По словам заместителя мэра города Анастасии Раковой, ревакцинироваться от коронавируса граждане могут во всех прививочных пунктах столицы. При этом чиновница из городской администрации добавила, что власти продолжают работать над расширением возможностей по вакцинации населения.
«С 22 июля сделать повторную прививку с помощью российских препаратов «Спутник» в обеих версиях можно будет во всех действующих в городе центрах вакцинации. Такие центры работают в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», в центрах государственных услуг и других общественных местах», – добавила вице-мэр.
При этом Ракова напомнила, что, согласно действующим рекомендациям, повторную иммунизацию следует проходить через шесть месяцев после получения прививки, а в случае улучшения эпидемиологической обстановки, частота ревакцинации будет снижена до 1 раза в год. Кроме того, чиновница отмечает, что ревакцинация помогает сформировать в организме человека дополнительную защиту от заражения новыми, более агрессивными штаммами Covid-19.
Примечательно, что россияне на эти новости отреагировали, как всегда, бурно и, во многом, негативно. Впрочем, жалующихся на саму вакцинацию, как и на ревакцинацию, не так много, куда больше недовольных действиями Собянина, Раковой и других представителей столичной администрации, которые транслируют своё недовольство практически на любые новости о московских чиновниках, не один раз перегнувших палку за последние полтора «пандемических» года.
«Давайте колоться каждый день! Проснулся, зубы отшлифовал и укололся».
«Их каждые полгода будут дозаправлять».
«Сначала бесплатно, а потом за деньги – не зря подключились Чубайс с Голиковой».
«Ещё не всех привили, а уже ревакцинация пошла… Это Россия».
«Скоро в стране накроется вся социалка потому, что бюджетные бабки нужны производителям многочисленных вакцин».
«Скоро народ без дозы жить не сможет».
«Доверие не восстановишь. Оно утрачено. Репутационные издержки колоссальны. Это вылезет позже. Но это потом, правда же, политики-медики?»
«Голикова, Собянин и Ракова не нажрались ещё, не все карманы набили?»
«Что вы с Собяниным несёте?» – возмущаются граждане в социальных сетях.
Теги: #Собянин, #Анастасия Ракова, #вакцинация, #коронавирус, #ревакцинация
Рубрика: Общество