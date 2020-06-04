"Что вы с Собяниным несёте?" Москвичи врезали Раковой за заявление о ревакцинации

В Москве стартовала ревакцинация. Этот термин, о котором ещё недавно говорили едва ли не шёпотом, отныне станет привычным для жителей столицы. По словам заместителя мэра города Анастасии Раковой, ревакцинироваться от коронавируса граждане могут во всех прививочных пунктах столицы. При этом чиновница из городской администрации добавила, что власти продолжают работать над расширением возможностей по вакцинации населения.

«С 22 июля сделать повторную прививку с помощью российских препаратов «Спутник» в обеих версиях можно будет во всех действующих в городе центрах вакцинации. Такие центры работают в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», в центрах государственных услуг и других общественных местах», – добавила вице-мэр.

При этом Ракова напомнила, что, согласно действующим рекомендациям, повторную иммунизацию следует проходить через шесть месяцев после получения прививки, а в случае улучшения эпидемиологической обстановки, частота ревакцинации будет снижена до 1 раза в год. Кроме того, чиновница отмечает, что ревакцинация помогает сформировать в организме человека дополнительную защиту от заражения новыми, более агрессивными штаммами Covid-19.