Власти Москвы опровергли наличие вакцины Эпивак в пунктах вакцинации

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в Москву поступила вакцина «ЭпиВак Корона», но он будет доступен только тем, кому необходима вторая доза вакцины.

«Информация о доступности вакцины Эпивак в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной. В Москву действительно поступила вакцина «ЭпиВак Корона» в объёме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом. Таким образом, полученный объём полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города», – говорится в сообщении департамента.

11 июля в Москве меньше чем за сутки закончилась вакцина «КовиВак». Департамент здравоохранения тогда получил порядка 12 000 доз препарата, но желающих сделать прививку этой вакциной оказалось так много, что в результате возникли очереди возле павильонов и многие не успели привиться. До этого сообщалось о том, что препарат ЭпиВакКорона закончился во всех поликлиниках и за второй дозой вакцины отправляли в центры вакцинации.

«ЭпиВакКорона» – вторая зарегистрированная в стране вакцина против COVID-19. По заявлению учёных, разработавших вакцину, она обеспечивает выработку узкоспециализированных антител на специфичные содержащиеся в этой вакцине антигены.