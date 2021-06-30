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Власти Москвы опровергли наличие вакцины Эпивак в пунктах вакцинации

В Москву поступила вакцина, но только в объёме, необходимом для вакцинации вторым компонентом уже сделавших прививку

Фото: Global Look Press

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в Москву поступила вакцина «ЭпиВак Корона», но он будет доступен только тем, кому необходима вторая доза вакцины. 

«Информация о доступности вакцины Эпивак в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной. В Москву действительно поступила вакцина «ЭпиВак Корона» в объёме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом. Таким образом, полученный объём полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города», – говорится в сообщении департамента. 

11 июля в Москве меньше чем за сутки закончилась вакцина «КовиВак». Департамент здравоохранения тогда получил порядка 12 000 доз препарата, но желающих сделать прививку этой вакциной оказалось так много, что в результате возникли очереди возле павильонов и многие не успели привиться. До этого сообщалось о том, что препарат ЭпиВакКорона закончился во всех поликлиниках и за второй дозой вакцины отправляли в центры вакцинации.

«ЭпиВакКорона» – вторая зарегистрированная в стране вакцина против COVID-19. По заявлению учёных, разработавших вакцину, она обеспечивает выработку узкоспециализированных антител на специфичные содержащиеся в этой вакцине антигены.

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