Москвичи больше не спешат вакцинироваться: QR-коды отменили

В Москве число желающих сделать прививку убавилось после отмены обязательной системы QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. К такому выводу пришел Business FM, посетив пункты вакцинации.

Как сообщает издание, многочасовых очередей на вакцинацию в Москве больше нет ни в поликлиниках, ни в специализированных прививочных пунктах. Как рассказал журналист, посетивший крупнейший в России центр вакцинации в Гостином дворе, в час дня очередей не было и свободными оставались больше половины столов для заполнения документов из примерно 70.

Похожая ситуация наблюдается в в фудмоле «Депо» на Белорусской.

«Здесь, в «Депо», все время пока вакцинация требовалась для получения QR-кодов, стояла приличная очередь — человек 15-30 просто на то, чтобы войти. Но сегодня, конечно, никакой очереди нет и в помине. Спросил врачей, они сказали «да», людей меньше, а точнее — «намного меньше», – отметил главред портала Илья Копелевич.

По словам москвички Елены, которая вакцинировалась в одном из павильонов «Здоровой Москвы» в районе Северное Тушино, еще две с половиной недели назад здесь была большая очередь, и если вы приходили в 5-6 часов, сотрудники центра предупреждали, что сегодня вы не сможете записаться.

Очереди пропали и в поликлиниках. «Сейчас ажиотажа не наблюдается, все спокойно, мирно, люди приходят, вакцинируются, очередь почти стоять не нужно. В этот раз я записалась на 9 утра, пришла, народу почти не было», – сказала жительница Жулебино после повторной прививки.

11 июля сообщалось, что в Москве меньше чем за сутки закончилась вакцина «КовиВак». Департамент здравоохранения тогда получил порядка 12 000 доз препарата, но желающих сделать прививку этой вакциной оказалось так много, что в результате возникли очереди возле павильонов и многие не успели привиться.

Тогда же сообщалось, что препарат ЭпиВакКорона закончился во всех поликлиниках и за второй дозой вакцины отправляли в центры вакцинации.