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Во Внуково вслед за Шереметьево вернули курительные комнаты

В двух московских аэропортах в этом году заработали курилки

Фото: Global Look Press

В московском аэропорту Внуково появились помещения для курильщиков.

Как сообщается на сайте воздушной гавани, четыре курилки находятся в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Две из них находятся около телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и № 29, еще две расположены рядом с телетрапами № 8 и № 17.

Это уже второй столичный аэропорт, вернувший курилки. В январе этого года комнаты для курильщиков появились в Шереметьево.

В декабре 2019 года Госдума приняла закон, разрешающий организовать в транзитных зонах аэропортов непрозрачные комнаты для курения. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в конце 2017-го.

Теги: #Курение

Рубрика: Общество

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