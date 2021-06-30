Во Внуково вслед за Шереметьево вернули курительные комнаты

В московском аэропорту Внуково появились помещения для курильщиков.

Как сообщается на сайте воздушной гавани, четыре курилки находятся в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Две из них находятся около телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и № 29, еще две расположены рядом с телетрапами № 8 и № 17.

Это уже второй столичный аэропорт, вернувший курилки. В январе этого года комнаты для курильщиков появились в Шереметьево.

В декабре 2019 года Госдума приняла закон, разрешающий организовать в транзитных зонах аэропортов непрозрачные комнаты для курения. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в конце 2017-го.