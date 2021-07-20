"Поищите у друзей Путина": россияне отреагировали на дворец главы УГИБДД Ставрополья

Россияне в социальных сетях довольно бурно отреагировали на произошедшее. При этом, если половина пользователей сети обсуждают откровенную «безвкусицу», с которой обставлено роскошное жилье начальника УГИБДД по Ставропольскому краю, то другая часть скептически относится к этим новостям.

Многие, к примеру, называют арест показательным и связывают его с предстоящими выборами, а также напоминают, что сотрудникам Росгвардии и МВД стоило бы нагрянуть с обысками к высокому начальству различных ведомств в любом другом регионе страны, поскольку там они найдут то же самое. Более того, звучат призывы заняться и более высокими чинами федерального уровня.

«А золотого батона не завалялось? И это не президент, если что. Даже не федеральный чиновник. Обычный региональный чинуша».

«Подготовка к выборам».

«Так все живут в нашем правительстве. Всех что ли сажать?»

«Вопрос один… где раньше были, когда он это наживал?»

«Так в любой области можно также всех паковать».

«Да красиво живут, интересно».

«Не поделился?»

«Какая власть, такие и вассалы! Гнать всех! Выбираем честных людей!»

«А где аквадискотека? Или не дорос ещё?»

«Да, вы что! Реально? Да, быть не может, фейк, не иначе. Все ж свои! Свои ж честные, как слеза младенца. Ну, как так вышло, а?!»

Неужели начали борьбу с коррупцией? А нет, выборы ж на носу».

«Они там наверное от этого цирка когда друг другу задерживали по полу катались от смеха, перед выборами ещё и не такое увидим».

«20 лет рывков и прорывов – результат на лицо. Хорошо хоть задержали».

«Это скок ещё ряженых на всю страну то, с золотыми унитазами?»

«Ой, перед выборами надо показать борьбу с коррупцией, чтобы хороняки вдохновились, вы у друзей Путина поищите, у Васильева, Трабера, Миллера, там ещё не то найдёте», – пишут пользователи в комментариях.