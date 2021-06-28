Кому понадобилось "подбросить" бомбу Светлане Алексиевич, и о чём будет её новая книга

«Я говорю, что они сумасшедшие»

Алексиевич собиралась вылететь из Берлина во Вроцлав (Польша) на литературную встречу. Но на рейс не попала, потому у сотрудников берлинского аэропорта откуда-то взялась информация о том, что у писательницы из Белоруссии при себе бомба. В вещах.

Багаж вернули на дополнительный досмотр. И тут Алексиевич увидела, как сотрудник, открыв и «просмотрев» ее сумку с помощью какого-то прибора, буквально отпрыгнул от нее. Хотя максимум, что там могло быть «запрещенного», это забытый флакон духов.

Следом за этим возле Алексиевич возникла полиция.

– Мне сказали, что мне нужно подождать… это очень странная ситуация. Я не знала, что происходит. Я жду… – рассказывает Светлана Алексиевич. – Пришла женщина-полицейская. Она была вежлива. Я думала, что она снова хочет проверить мои вещи. Но она даже не подошла к ним. Я снова спрашиваю, что происходит. Женщина-полицейская указывает на мою сумку и говорит, что там бомба! Я говорю, что они сумасшедшие.

Багаж проверили снова. Выложили содержимое в контейнер. Тут полицейские увидели среди вещей пресс-карту Алексиевич. Посовещавшись меж собой, полицейские сменили отношение, но все же осмотрели и другую сумку писательницы.

Так или иначе, Алексиевич на свой рейс опоздала. Извинений немецкой стороны не получила.

Светлана Алексиевич не понимает, что могло натолкнуть сотрудников аэропорта на мысли о бомбе, но попробуем предположить, что гражданство Белоруссии, благодаря маневрам Лукашенко, сегодня в Европе сродни черной метке.