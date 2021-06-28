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Кому понадобилось "подбросить" бомбу Светлане Алексиевич, и о чём будет её новая книга

Писательница готовит книгу о белорусских протестах, она опишет всё, что произошло на её родине

Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Дмитрий Гордон»

Неделю назад лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич задержала полиция в аэропорту Берлина. В её багаже искали бомбу.

«Я говорю, что они сумасшедшие»

Алексиевич собиралась вылететь из Берлина во Вроцлав (Польша) на литературную встречу. Но на рейс не попала, потому у сотрудников берлинского аэропорта откуда-то взялась информация о том, что у писательницы из Белоруссии при себе бомба. В вещах.

Багаж вернули на дополнительный досмотр. И тут Алексиевич увидела, как сотрудник, открыв и «просмотрев» ее сумку с помощью какого-то прибора, буквально отпрыгнул от нее. Хотя максимум, что там могло быть «запрещенного», это забытый флакон духов.

Следом за этим возле Алексиевич возникла полиция.

– Мне сказали, что мне нужно подождать… это очень странная ситуация. Я не знала, что происходит. Я жду… – рассказывает Светлана Алексиевич. – Пришла женщина-полицейская. Она была вежлива. Я думала, что она снова хочет проверить мои вещи. Но она даже не подошла к ним. Я снова спрашиваю, что происходит. Женщина-полицейская указывает на мою сумку и говорит, что там бомба! Я говорю, что они сумасшедшие.

Багаж проверили снова. Выложили содержимое в контейнер. Тут полицейские увидели среди вещей пресс-карту Алексиевич. Посовещавшись меж собой, полицейские сменили отношение, но все же осмотрели и другую сумку писательницы.

Так или иначе, Алексиевич на свой рейс опоздала. Извинений немецкой стороны не получила.

Светлана Алексиевич не понимает, что могло натолкнуть сотрудников аэропорта на мысли о бомбе, но попробуем предположить, что гражданство Белоруссии, благодаря маневрам Лукашенко, сегодня в Европе сродни черной метке.

«Хотела написать о любви и старости. Но придется подождать»

Но бомбу Алексиевич все же готовит. Литературную. Она пишет книгу о белорусских протестах. Светлана Александровна опасается, что если вернётся в Беларусь (она живёт в Германии сейчас), то окажется в тюрьме, как Навальный.

В новой книге она опишет все, что произошло на ее родине, о том, «что люди сказали «хватит» и что сосед выступил против соседа. О том, что в наших тюрьмах сегодня пытают людей, как когда-то в лагерях».

У Светланы Алексиевич, как она говорит, не осталось ни малейших иллюзий по поводу Лукашенко: диалога не будет, и он готов «давить и давить этих молодых людей, чтобы не отдавать власть».

Книга будет состоять из совершенно конкретных реальных историй белорусов протестных 2020-21 годов

– Хотела написать о любви и старости. Но придётся подождать, сейчас важнее, чтобы наша революция как можно быстрее закончилась победой, – сказал Алексиевич.

Рубрика: Общество

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