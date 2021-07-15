Алексиевич не смогла вылететь из Германии в Польшу из-за сообщения о бомбе в багаже

Писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич не смогла вылететь из Берлина во Вроцлав из-за сообщения о взрывном устройстве в ее багаже.

Как пишет Znak.com со ссылкой на Facebook польской писательницы Ольги Токарчук, вещи Алексиевич вызвали подозрение при проверке ручной клади, основной багаж она к тому моменту успела сдать. Сотрудники аэропорта вызвали полицейских, которые сообщили, что в сумке Алексиевич находится бомба.

Сообщение о минировании оказалось ложным.

Пока правоохранители разбирались ситуацией, самолет, на котором должна была лететь писательница, улетел. В Польшу Алексиевич отправилась на автомобиле.