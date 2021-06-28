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18-летняя Валерия Башкирова, сбившая трех детей на переходе, отправлена в СИЗО

Мосгорсуд отменил решение предыдущей инстанции о домашнем аресте для 18-летней москвички Валерии Башкировой

Фото: Скриншот с видео в Telegram

Мосгорсуд отменил решение предыдущей инстанции о домашнем аресте для 18-летней москвички Валерии Башкировой, передает Sota. Девушка, которую подозревают в ДТП с участие троих детей, отправится в СИЗО до 16 сентября.

Напомним, 16 июля девушка наехала на семью из мамы, бабушки и троих сыновей. Мальчикам было 4,5 лет и 9 месяцев. Пятилетний дошкольник скончался от полученных травм.

СМИ сообщали, что девушка из приличной обеспеченной семьи. Мать и бабушка работали в строительном управлении ФСБ, а отец работает личным водителем у высокопоставленного чиновника.

Девушка утверждала, что ее ослепило солнце в момент, когда она обгоняла по левой стороне попутный автомобиль. Скорость движения была невысокой, что не уберегло ситуацию от фатального исхода.

Теги: #ДТП

Рубрика: Общество

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