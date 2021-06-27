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В России из-за коронавируса за сутки погибло почти 800 человек

За сутки выявлено 25 704 новых заболевших коронавирусом и 799 погибших, это самый высокий показатель с начала пандемии

Фото: Global Look Press

В России за последние 24 часа зафиксировано 25 704 новых заболевших коронавирусом и 799 погибших, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. 

Прежний рекорд был поставлен 14 июля этого года, тогда сообщалось о 791 смертельном случае. 

В столице за сутки зафиксировали 5382 новых заболевших, были госпитализированы 1 474 человека, скончались 105 пациентов, в тяжелом состоянии находятся 619 человек. Выздоровели после прохождения лечения от коронавируса 8 032 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 266 393.

В Московской области было выявлено 2484 случаев заражения за сутки, в Санкт-Петербурге – 1948. 

За все время пандемии в России зарегистрировано 5 907 999 случаев заражений коронавирусом. Зафиксировано 146 868 летальных исходов, выздоровели 5 300 908 человек.

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