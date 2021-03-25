Россияне требуют разъяснить новые рекорды смертности от COVID-19 на фоне активной вакцинации

Минувшие сутки принесли россиянам очередные печальные известия: в стране зафиксирован новый рекорд по смертности среди пациентов, заболевших коронавирусом. Так, за прошедшие 24 часа в России было подтверждено 780 летальных случаев. Такие данные приводятся в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением заболеваемости.

Наиболее высокие показатели при этом отмечены в Петербурге (108 смертей), Москве (103 смерти), а также в Иркутской области (32 умерших). Примечательно, что предыдущий рекорд смертности за все время пандемии был зафиксирован всего несколько дней тому назад – 10 июля, когда от COVID-19 в России скончались 752 пациента с соответствующим диагнозом.

Кроме того, сообщается, что количество новых случаев заражения за отчетный период составило 24 702 человека, днем ранее этот показатель составлял 25 140 человек.

К слову, россияне, реагируя на эти новости в социальных сетях, всем своим видом демонстрируют, что уже свыклись с настолько высокими показателями, а потому выраженных панических настроений в обществе не наблюдается. Как бы там ни было, но определенная тревога присутствует. Не обходится и без резких высказываний. Кто-то винит в усугублении ситуации вакцинацию, другие, напротив, считают виноватыми в ухудшении эпидемиологической обстановки тех, кто отказывается прививаться. Есть и те, кто винит в происходящем власти, указывая на неэффективные меры по борьбе с вирусом.

«Почему нет статистики, сколько из них привитых!?»;

«Опять 25 тысяч. Стабильность. Хоть в чем-то стабильность в стране»;

«Столько негатива в СМИ, люди может от страха умирают?»;

«Сводки как с поля боя. Хотя, это и есть война. Человека с вирусом»;

«Лучше б рекомендации давали: как питаться во время коронавируса, какие витамины пить, да ограничения не мешало бы ввести»;

«Статистику полностью определяет политическая конъюнктура. Реальную статистику можно узнать позже, исходя из показателей избыточной смертности»;

«Больше привили, больше и заболело!»;

«Разве при вакцинации не должно быть наоборот? Без вакцины таких рекордов не было»;

«Почему Россия бьет рекорды смертности на фоне активной вакцинации?» – удивляются пользователи.